Fatal accidente en Ibagué: mujer murió tras estrellarse contra un vehículo

La madrugada de este domingo ocurrió un trágico accidente de tránsito en la comuna siete. Vecinos de la zona aseguran que es la segunda persona que fallece en la misma calle.



El accidente

Un siniestro vial ocurrido aproximadamente a las 12:30 de la madrugada de este domingo, 8 de diciembre, cobró la vida de una mujer de 30 años de edad, quien se transportaba en una motocicleta junto a un hombre, el cual fue trasladado en delicado estado de salud a la clínica Asotrauma.

El hecho sucedió en la esquina de la carrera Octava F con calle 157 del barrio Modelia, en la comuna siete. En la colisión resultaron involucrados una motocicleta Pulsar NS 200 de placa URA-85 C, en la cual se movilizaba la víctima mortal y el hombre lesionado. Asimismo, un vehículo marca Chevrolet Spark de placa MPU 954.

Versiones extraoficiales indicaron que la mujer que perdió la vida en el sitio del accidente fue identificada como Angélica García Rodríguez, de 30 años de edad; De igual manera, el hombre que iba manejando la motocicleta responde al nombre de Willinton Alexander Granobles Cruz.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado para establecer las causas del hecho, no obstante, testigos aseguraron que uno de los vehículos no habría respetado una señal de pare y terminó provocando el choque que dejó la primera persona fallecida en accidentes de tránsito durante esta temporada de fin de año en la ciudad.

Habitantes de la zona indicaron que esta no es la primera vez que una persona muere a causa de un siniestro vial en dicho cruce, por lo que hicieron un llamado a las autoridades a que ejerza más controles y adopte las medidas necesarias.