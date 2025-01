Él era Pedro, ibaguereño asesinado en un atraco

En la variante de Santander de Quilichao, Cauca, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre identificado como Pedro Galindo Díaz.

Según testimonios de personas cercanas al lugar, la víctima habría sido atacada violentamente en un presunto intento de robo.

Este sector ha sido escenario recurrente de hechos de inseguridad, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la región. En el caso de Pedro Galindo, era oriundo de Ibagué.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este lamentable suceso, que refleja una creciente ola de violencia en la zona. La comunidad ha hecho un llamado urgente, a través de redes sociales, para implementar mejoras en la seguridad de esta vía y proteger a los ciudadanos.

“Triste que cada día mueran más personas por robos y la Policía de carreteras no se ven ni en pinturas”, “La variante de la muerte, eso ya es preocupante”, “va tocar salir a la variante hacer protesta para solucionar este problema”, “Deberían de poner una base militar en esa zona. Porque todo lo que está pasando no es de ahorita no más; esto viene desde mucho tiempo atrás. Deberían de militarizar esa zona”, son algunos de los comentarios que se leen en Facebook de residentes de dicho municipio.