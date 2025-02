Denuncian modalidad de robo en carretera del Tolima: “Me rompieron el panorámico"

Por suerte, no se detuvo en la carretera.

Una mujer que viajaba sola de Bogotá a Ibagué el pasado 4 de febrero denunció que fue víctima de un ataque en carretera, una estrategia utilizada por delincuentes para obligar a los conductores a detenerse y luego asaltarlos.

Según su relato, mientras transitaba por la recta entre Melgar y Chicoral, un objeto golpeó su panorámico y lo destrozó por completo. “A mí algo me cae en el panorámico y me lo rompe todo, yo quedo en shock, quedo toda llena de vidrios”, narró la víctima.

A pesar del impacto, decidió seguir su camino hasta Ibagué. “Yo estaba tan asustada que simplemente quería llegar a mi casa”, aseguró. Al compartir su experiencia con amigos, le advirtieron que se trataba de una modalidad de robo. “Menos mal no paraste porque esa es la forma de robar”, le dijeron.

La mujer explicó que no había vehículos cerca ni árboles frutales en la zona, lo que le hizo sospechar que el objeto fue arrojado intencionalmente. “Cuando eso me pasa, al lado mío iba pasando una moto en sentido contrario, pero por el mismo carril, y yo creo que fueron ellos los que me la tiraron”, afirmó.

Puede leer: Ibagué: subintendente de la Policía murió en accidente de tránsito este miércoles

Esta modalidad de robo es común en varias regiones del país, especialmente en las carreteras de la costa, donde delincuentes lanzan objetos como piedras, frutas o incluso huevos para forzar a los conductores a detenerse. En muchos casos, las víctimas son asaltadas, amarradas o incluso sometidas a violencia extrema.

La denunciante hizo un llamado a los viajeros para que tomen precauciones. “Si yo hubiera parado, un robo no hubiera sido nada, hubiera sido demasiado peligroso para mí porque iba sola”, advirtió. También recomendó no detenerse en la vía y, en caso de emergencia, buscar refugio en peajes o estaciones de servicio.

Las autoridades han alertado sobre este tipo de ataques y recomiendan a los conductores no detenerse en zonas solitarias, especialmente si sospechan que han sido blanco de estos métodos delictivos.