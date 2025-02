¡Justicia para Amiga! Exige contundencia para el borracho que mató a una perrita en Tolima

Con profunda indignación, el Grupo de Bienestar y Protección Animal de la Gobernación del Tolima, adscrito a la Secretaría del Interior, denuncia un grave caso de maltrato animal ocurrido en Anzoátegui.

La víctima, una perrita llamada ‘Amiga’, fue brutalmente atacada con un machete en plena vía pública, ante la mirada de testigos, entre ellos dos menores de edad.

El caso llegó a conocimiento de la Gobernación el pasado 3 de febrero, pero debido a la escasa información inicial, se inició una investigación el 14 de febrero, logrando identificar a los actores involucrados, incluyendo al propietario de la perrita y a las autoridades municipales.

Según versiones de la comunidad y del dueño de ‘Amiga’, el agresor, al parecer en estado de embriaguez y con presuntos problemas mentales, atacó sin provocación alguna, propinándole cuatro heridas con machete, una de ellas en el cuello, causando su muerte de manera cruel y despiadada.

Las autoridades municipales actuaron con celeridad, aplicando un protocolo similar al de un homicidio humano: aseguraron la escena, protegieron el cuerpo de la perrita y esperaron la llegada de la Fiscalía para el levantamiento y la necropsia correspondiente.

La Fiscalía tomó declaración a testigos clave y se espera que en los próximos días se escuchen los testimonios de los menores que presenciaron el crimen.

Sin embargo, pese a la gravedad del caso y a la existencia de pruebas y testimonios contundentes, el agresor fue liberado con la restricción de no salir del municipio, lo que genera preocupación y un llamado urgente a la justicia.

Un caso que sacude a Tolima: justicia para las víctimas

El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, se pronunció al respecto:

“Este no es solo un caso de maltrato animal, es una tragedia que afecta a toda una familia y deja una huella psicológica en dos menores de edad. La violencia contra los animales es el primer eslabón de una cadena de violencia que no podemos permitir en nuestra sociedad. Desde la Gobernación del Tolima, hemos acompañado este proceso con asesoramiento legal y psicológico, y exigimos que la justicia actúe con contundencia para que este crimen no quede impune. No podemos permitir que estos actos de crueldad sean minimizados o pasen desapercibidos”.

Este hecho se suma a otros casos de maltrato animal que han conmocionado al departamento, como el de la burrita en Ibagué. Sin embargo, lo ocurrido con “Amiga” representa un nivel alarmante de violencia que requiere una respuesta firme de las autoridades.

La Gobernación del Tolima reiteró el compromiso con la protección y el bienestar animal, y sigue gestionando apoyo psicológico para los menores afectados. Invitamos a la ciudadanía a no ser indiferente ante estos casos y a denunciar cualquier acto de maltrato animal.