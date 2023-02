¡Conmovedor! Niño vendió su único juguete para comprar comida para él y su mamá desempleada

Un nuevo video ha tomado fuerza por las redes sociales, en especial en TikTok, donde se ve a un pequeño haciendo una petición muy dulce que enterneció a más de uno.



Lupito, un niño mexicano de escasos recursos se dio a conocer por toda su localidad y en las diversas redes, gracias a un conmovedor e inocente video que grabó.

En el corto video, el niño hace un particular ofrecimiento, pues expresó que estaba vendiendo su pelota para conseguir comida ya que su mamá no contaba con un empleo que le permitiera mitigar esas necesidades. ¿

Lo más conmovedor de todo, es que Lupito no quería el dinero, quería comida. "No quiero dinero, quiero leche y pan para mi hermano", fue la respuesta del pequeño cuando la persona que lo estaba grabando le preguntó por el valor de la pelota.

El mismo joven decidió comprarle el juguete y acto seguido se dieron un abrazo. Dicho clip se viralizó tanto que llegó a adquirir más de 19 millones de vistas en las redes sociales.

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron al contenido y expresaron sus mejores deseos para el pequeño y su mamá. Además de que algunos expresaron lo emotivos que estaban al ver el video. "¿Quien más lloro? Qué bonito corazón e inocencia", "Sus ojitos... Ningún niño debería pasar por esto", "Qué bello Lupito. Inevitable no pude parar de llorar. Dios los bendiga grandemente", "No puedo parar de llorar, bendiciones para él, su carita y sus ojitos de tristeza me matan" o "Dios mío, se me partió el alma con esa carita", entre otras opiniones.

Días posteriores Lupito recibió de nuevo la ayuda de este joven quien llegó a su casa con un mercado, dinero y un juguete nuevo. Se puso conocer que este hombre pertenece a la organización 'héroes sin capa'.

El joven dejó la despensa a las afueras del domicilio del infante con una nota anónima que contenía la frase "No pierdas la fe", poco rato después Lupito y su mamá vieron el recado y se pusieron muy felices.

Y no fue solo eso, el niño recibió más regalos por su bondadosa acción. A su casa llegaron útiles escolares, calzado, ropa y una bicicleta.

La historia de Lupito hizo que miles de personas felicitaran a la organización por ayudarlo y pidieron que continuaran haciéndolo de ser posible.

