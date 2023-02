¡Momentos de infarto! En video quedó el momento en que una madre empuja a su hija a la jaula de osos

Se dio a conocer en las últimas horas, un video que, debido a sus impactantes imágenes, ya le está dando la vuelta al mundo. En este, se ve a una señora arrojar a una niña al hábitat de los osos de un zoológico en Uzbekistán.

Sin embargo, a pesar de lo aparatoso del incidente, este adquiere unas magnitudes incluso más aquejantes, cuando se descubrió que la autora de este hecho, era nada más, ni nada menos, que la misma madre la niña que había sido empujada.

Como se puede observar en el video, la menor que cae a varios metros de altura, además de tener que tolerar el tremendo golpe, ha de preocuparse por uno de los osos que se aproxima a ella.

Por fortuna, el oso, cuyo nombre es Zuzu, a duras penas la reconoce con su hocico, sin mostrar intenciones aparentes de querer causarle algún tipo de daño.

Sin embargo, como era de esperarse, los encargados del lugar, inmediatamente emprendieron un protocolo para rescatar a la niña.

Si bien aún no se conocen los hechos que precipitaron a la mujer a cometer este hecho, ya sea intencional o no, según han revelado algunos portales, la madre enfrentaría un proceso penal, por tentativa de homicidio. Asimismo, se sabe que la hija sufrió algunos problemas como cortes y golpes en la cabeza.

