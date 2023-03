¡Rompieron el silencio! 'Severo Sinvergüenza' se pronunció frente a polémico video sexual

Un video comprometedor ha circulado por las redes sociales, desde hace algunas horas que ha puesto a 'Severo Sinvergüenza' en el ojo del huracán de las críticas.

En el clip se percibe claramente a uno de los trabajadores del local sosteniendo un contacto íntimo con una cliente frente a las diversas miradas de los curiosos quienes no dudaron en grabar. Incluso, la situación parecía gustarles a todos ya que aplaudían y celebraran el acto. El hecho se registró en 'Severo Sinvergüenza', un negocio colombiano dedicado a la venta de postres en formas de penes y vaginas.

Como es usual, en este tipo de negocios, la idea principal es brindar a los compradores una experiencia sensual y picante. Sin embargo, para muchos esta situación sobre pasó los límites.

Puede leer: El modelo de “severo sinvergüenza” que causa polémica: pone salsa en sus clientes y la lame

La polémica

'Severo Sinvergüenza' se puso en el centro de la polémica porque un trabajador le echó una de la salsas comestibles sobre los senos de su cliente. Cabe aclarar, que dicha situación aparentemente fue deseada y permitida por la mujer. No obstante, la compañía ha emitido un duro comunicado rechazando los hechos realizados en el local.



"Somos conscientes que en redes están circulando videos sobre actos puntuales que han sucedido dentro de nuestro establecimiento. Como parte de la experiencia que brindamos, queremos dejar claro que hemos capacitado a nuestros trabajadores para que todo lo que hagan esté basado en el respeto y el consentimiento. Cualquier acto que cruce el límite de la diversión y la sensualidad, están prohibidos y como marca no nos hacemos responsables por este tipo de acciones dentro de nuestro local".



Finalmente, la compañía señala que tomará las medidas pertinentes para que no vuelva a pasar. El video, al parecer fue bloqueado en todas las redes.

