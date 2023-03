Fantasma le dio horrible susto a famosa tiktoker, en popular sitio del Tolima, ¡en video!

La joven iba hablando y grabándose en este lugar tolimense, pero al parecer, un alma en pena la iba siguiendo.

La famosa tiktoker Paola Pineda, conocida en esta red social como @paopinedaoficial, donde ya cuenta con más de 440 mil seguidores, vivió el susto de su vida en Armero, Tolima, municipio que se borró del mapa el 13 de noviembre de 1985 tras la explosión del Nevado del Ruiz.

La historia de este suceso todos la saben, así como la leyenda actual que asegura que las ruinas del pueblo quedaron llenas de fantasmas y de las almas en pena de aquellos que murieron sepultados por el lodo y la avalancha de esa noche, tanto así, que se ha convertido en destino de los seguidores de lo paranormal.

Hace algunas semanas, el influencer Camilo Duque, conocido en TikTok como @camiloduque.s, nombró este sitio como “uno de los lugares de mayor actividad paranormal en todo Colombia”, y recorrió los pasillos del hospital abandonado y el cementerio, un tour que puede ver aquí.

Ahora, fue el turno de la joven Pineda, pero no le fue tan bien como a Duque.

La ‘pispearon’ y vio una sombra

La joven iba tranquila caminando por algunas ruinas de Armero, hablando sobre una bóveda que era usada para almacenar oro. Sin embargo, cuando iba pasando frente a la estructura, escuchó un ruido que la desconcentró.

Aún así, continuó dialogando hasta que escuchó un claro “psss psss” que se alcanza a escuchar en el video, seguido de una sombra que dice haber visto. Desde luego, esto ya fue demasiado y se mostró notablemente nerviosa y asustada.

“Me asusté mari**, sentí que me pispearon dentro de la bóveda cuando yo empecé a señalar”, expresó, con la mano en el pecho y aterrada. “Tengo el corazón a mil”, añadió, y siguió grabando con normalidad, para no concentrarse más en el episodio paranormal y no asustarse más.

Más adelante, afirmó que sintió que alguien se le venía encima e indicó que vio algo pasar rápido, pero continuó su camino temblando de miedo. Cabe resaltar, que la joven ya había hablado en sus videos de Armero. En uno de ellos, contó la maldición que habría sido pronunciada por un cura y que habría ocasionado la tragedia y en otro, contó todo sobre el misterio de los niños perdidos, pequeños que desaparecieron la noche de la avalancha con vida, pero nunca fueron visto de nuevo.

Conozca el momento de terror:

