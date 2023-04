[Video] El triste final de una familia que decidió dar un paseo en globo. ¡Se incendió en el aire!

Un lamentable hecho se presentó en la mañana de este sábado, en Teotihuacán, Estado de México, producto del incendio de un globo aerostático, suceso que convirtió un ameno paseo en familia, en una de las peores tragedias posibles.



Los acontecimientos, según informó Protección Civil Municipal, habrían ocurrido a eso de las 08:40 horas de la mañana (mexicanas), cuando el aparato, que ya se encontraba a varios metros de altura, empezó a incendiarse. Por su parte, las causas que rodean el hecho, aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Así mismo, según conocieron medios de comunicación locales, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas. Por su parte, se especula que los tripulantes que perdieron la vida, serían los padres de una menor, que fue quien habría sufrido graves lesiones pero que, de momento, logró escapar de la muerte.

Ante estas circunstancias, y completamente expectantes, las turistas que se encontraban en el sector, no pudieron más que grabar esos angustiosos momentos. Tanto así, que en algunos de los videos se alcanza a observar como una de las personas que se encontraban en el interior, decidió saltar, pese a la gran distancia que había con respecto al suelo.

En Teotihuacán 2 personas murieron. DEP

Recomendaciones

Abordar un globo aerostático puede ser una experiencia emocionante y única, pero es importante tomar ciertas precauciones para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Aquí hay algunas precauciones que se deben tomar:

1. Escuche las instrucciones del piloto: Antes de abordar el globo, el piloto debe dar instrucciones específicas sobre cómo abordar el globo y qué hacer en caso de emergencia. Es importante prestar atención y seguir estas instrucciones cuidadosamente.

2. Use calzado adecuado: Asegúrese de usar zapatos cómodos y resistentes que tengan una suela antideslizante. No use sandalias, chanclas o zapatos de tacón alto, ya que pueden ser peligrosos para caminar sobre el terreno.

3. No sobrecargue el globo: Los globos aerostáticos tienen un límite de peso y capacidad de pasajeros, asegúrese de no exceder estos límites.

4. Mantenga una postura segura: Cuando esté dentro de la canasta, asegúrese de mantener una postura segura y estable en todo momento. No salte, brinque o haga movimientos bruscos que puedan desequilibrar la canasta.

5. Mantenga las manos y los pies dentro de la canasta: Es importante mantener las manos y los pies dentro de la canasta en todo momento, ya que pueden quedar atrapados o lesionados si están fuera.

6. No fume ni encienda fuegos: No se permite fumar ni encender fuegos en el globo aerostático, ya que pueden ser peligrosos y causar incendios.

Siguiendo estas precauciones, abordar un globo aerostático puede ser una experiencia segura y emocionante.

