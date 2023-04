Famoso influencer de Ibagué dejó olvidado su carro todo el día en centro comercial: así lo encontró

¡Qué despiste! El joven no se acordó que fue al centro comercial y dejó ahí su carro. Anduvo en Uber y a pie todo el día.

Si alguna vez se sintió despistado, debe conocer esta anécdota que le ocurrió al joven Mario Trujillo, reconocido influencer de Ibagué que ya cuenta con más de 3,2 millones de seguidores en TikTok, gracias a sus videos de humor que han sacado muchas risas.

Además de su creatividad para idearse situaciones cotidianas con comedia, Mario cuenta con el apoyo de su mamá e hija, con quienes realiza los audiovisuales que resultan aún más graciosos gracias a ellas. En redes, incluso, los ciberusuarios alaban a la pequeña Juanita, hija del joven, por su forma extrovertida de actuar y expresarse, una mini estrella.

Entre las situaciones cotidianas que le suceden a Trujillo, una llamó mucha la atención por tratarse de un olvido que a muy pocos les pasaría, y que suena como sacado de una película de comedia.

Se le olvidó el carro

Es normal que a las personas se les olviden las cosas, pues la mente humana vive al 100% todos los días, con obligaciones y preocupaciones. El celular, las llaves de la casa, apagarle al arroz del almuerzo, suelen ser lo que más olvidan las personas.

Pero lo que Mario Trujillo olvidó es mucho más grande y costoso: su carro.

El tremendo despiste le ocurrió por fortuna, en el centro comercial Multicentro, donde dejó olvidado su vehículo luego de acudir a este lugar. El joven estuvo de buenas, al dejar su vehículo en un sitio donde estuvo seguro todo el día, porque de dejarlo en la calle probablemente le hubiesen robado algo, como le ha pasado a muchas personas.

“¿Ustedes pueden creer esto? Llegó a mi apartamento y me dice mi papá, ‘oiga y el carro’, y yo ‘el carro pues yo no sé’. Cuando me dice ‘cómo así si usted se fue en el carro’ y yo ‘JUEP**A’. Dejé el carro en el centro comercial”, expresó desde su casa.

Por eso, tuvo que salir rumbo a Multi para ir por el vehículo que estaba sano y salvo en el parqueadero. “No puedo creer que haya sido tan estúpido”, manifestó el influencer una vez llegó al sitio.

Allí, informó en atención al cliente que perdió el ticket para pagar el parqueo y sacar su carro, pero la cuestión fue solucionada con prontitud y el joven pudo irse en su vehículo. Finalmente, afirmó que tomó cuatro Uber movilizándose por Ibagué.

