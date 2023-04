“El más tacaño del mundo”: este es el novio que con planilla en excel le cobraba las citas a su pareja

Las redes sociales han sido utilizadas para develar la realidad de las personas, denunciar arbitrariedades y también para exponer la cotidianidad de sus usuarios.

Recientemente, el relato de historias personales, llamadas ‘Storytime’ han mandado la parada en diferentes plataformas, por ejemplo en Tiktok, estas son las más vistas y comentadas.

Una de ellas, se volvió bastante viral por estos días, en la cual una joven ilustra el caso de una amiga que “salió con el hombre más tacaño del mundo”.

Con pruebas y todo, la mujer da cuenta de cómo el hombre llevaba cuadros en excel para calcular sus gastos y después cobrárselos a su pareja. El vídeo alcanzó tanta popularidad que ya cuenta con 138.000 reproducciones.

La usuaria @cestepha17 relató que el sujeto en cuestión ganaba casi cuatro veces más que su amiga, que si bien, compartían algunas cuentas de salidas, un día ella se quedó como sostener ese tipo de gastos y el novio le ofreció una solución.

“Uno creería que le diría 'no te preocupes, cuando tengas dinero me invitas', pero no. Le dijo 'tranquila, vamos a crear un cuadro de excel en el que iré apuntando todos los gastos que tendremos durante nuestras salidas y tú me vas pagando'", expresó.