Esta es la millonaria suma que se gana por trabajar en un restaurante en los Estados Unidos ¡Impresionante!

Hay un éxodo masivo de migrantes buscando una oportunidad en los Estados Unidos, salen de sus países, algunos con profesiones y hasta posgrados, buscando trabajo en lo que sea, pues el nivel de vida allí es mucho mejor del que pueden conseguir en su lugar de origen.

Por esta razón se ha viralizado un vídeo en TikTok, donde se le pregunta a una mujer migrante cuánto ganaba al mes. Su nombre es Neisa y asegura que se gana entre 5 y 6 mil dólares al mes, 22,098,650 a 26,518,380 pesos colombianos.

La mujer administra un local de comidas rápidas llamada Five Guys en Virginia y cuenta que vive hace dos años y medio en los Estados Unidos.

Sin embargo, para muchos es falso que se gane esa cantidad de dinero, dicen que exagera y que además ella al ser puertorriqueña le es más fácil acceder al mundo laboral, pues tiene la ciudadanía a través de la Ley Jones-Shafroth.

“Eso no lo creo 🤔 porque yo 3 trabajado en restaurantes y no se saca eso por eso me salí de trabajar en restaurantes y gano más en la construcción”; “Yo trabajo en five guys también y es muy bueno los tips son muy buenos”; “si es asi me alegro pero estados unidos es muy caro , hay que mirar cuantos gastos tiene tambien no se no me cuadra.”

Fueron algunos comentarios que dudaban de su sueldo y otros que le deseaban suerte a la mujer.

