Vendedor de helados estaba llorando bajo un aguacero: recibió conmovedora sorpresa

Un video ha tomado fuerza en redes sociales, al punto de viralizarse. Se trata de clip de un hombre que decide tenderle la mano a un vendedor de helados que se estaba mojando en la calle.

El hecho ocurrió en Cartago, en el norte del Valle del Cauca. El sujeto que estaba grabando decidió invitarlo a su casa para conocer su historia, le brindó una bebida caliente y una toalla para que se secara.

“Es una persona y ni siquiera sabemos qué problemas tenga, qué necesidades tenga. Pero yo voy a llamarlo y voy a entrarlo a mi casa”, dice el joven en el video.

En las imágenes se escucha que el hombre le dice que estar en las calles no es nada fácil y que en el día vende entre $8.000 y $10.000.

El emotivo momento se prestó para que los dos pudieran tener una conversación a gusto y el vendedor contarle aspectos de su vida y de su trabajo al joven entrevistador.

Felipe afirma que debido a su aspecto físico las personas optan por comprarle a otros vendedores, lo que hace que en ocasiones se sienta a llorar por la angustia que le genera no poder llevarle algo de comer a su familia.

“Prefieren comprarles a otros que a mí, pero yo no tengo la culpa de haber nacido así, así como soy la gente no me ayuda, a veces me siento a llorar porque no sé qué llevarle de comer a mi bebé, ojalá los que me vean, me ayuden, me compren heladitos, conos y paletas de agua”, son las palabras del vendedor.

Estas palabras conmovieron al ciudadano hasta el punto de entregarle un fajo de billetes y regalárselo al vendedor, no sin antes recordar a las personas que ven sus videos la importancia de agradecer por lo que se tiene.

“Yo lo vi a usted parado en esa esquina y algo dentro de mí me rompió el corazón. Lo que usted me comentó de su hija es duro, uno al sol y al agua para llevarle algo y a veces no alcanza para un bocadito de comida, es muy duro y triste, por eso yo hoy de parte de Dios no de parte mía, le quiero hacer este detalle”, le dijo el hombre al vendedor antes de entregarle el dinero.

Video:

