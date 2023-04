“Ojalá no me la hubiera ganado”: hombre cuenta la tragedia que puede ser volverse rico con la lotería

Anoop Babu, un hombre nacido en la India, siempre quiso ganar la lotería, razón por la cual siempre compraba varios boletos hasta que, de la noche a la mañana, se convirtió en un millonario.

Sin embargo, después de ganar un premio millonario se sintió abrumado por la cantidad de responsabilidades que venían con su nueva riqueza.

“Fui y me quedé en la casa de un pariente, pero de alguna manera la gente también encontró ese lugar y ahora vine a mi casa porque mi hijo no se encuentra bien. Ni siquiera puedo llevar a mi hijo al hospital porque la gente viene y busca ayuda. Me pide dinero”, relató en una entrevista a The Times.

“Me llené de alegría cuando gané”, agrega en un video. “Había gente y cámaras en la casa y estábamos felices”.

Siempre había soñado con ganar la lotería, pero no se había dado cuenta de que el dinero podía ser una carga.

“Decenas de personas se reúnen todos los días frente a mi casa en Thiruvananthapuram esperando para pedirme dinero, mientras otros me siguen por la calle”, contó.

"La gente se me acerca todo el tiempo, preguntándome si les puedo prestar dinero o si puedo invertir en sus negocios. Me siento muy vulnerable y no sé quiénes son mis verdaderos amigos", aseguró.

En retrospectiva, Juan dijo que preferiría volver a su vida anterior, antes de haber ganado la lotería.

“Ojalá no me la hubiera ganado, ojalá no hubiera pasado. El tercer premio pudo haber sido mejor”, puntualizó Buba.

