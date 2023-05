'La bebé gigante' tiene 29 años y sufre de un 'extraño' caso de hidrocefalia

La vida para Adalgisa Soares Alves ha sido muy compleja desde el nacimiento de su hija Graziely Alves Régis. Durante su embarazo sufrió de rubéola y cuando nació su bebé, los médicos le pronosticaron tan solo tres meses de vida.

La hidrocefalia es una enfermedad que tiene cura, los médicos en su momento le pusieron una válvula en su cráneo para drenar el exceso de líquido; sin embargo, el cuerpo de la recién nacida lo rechazó. Así que Adalgisa rechazó el tratamiento.

Graziely es brasileña y sufre de hidrocefalia gigante, y contra todo pronóstico ha superado con creces las expectativas de los médicos, ahora tiene 29 años y es conocida como ‘la bebé gigante’. Mide un metro y pesa 69 kg y según su madre es sana, aunque enfatizó que tiene un sistema inmunológico débil.

Adalgisa se dedica 100% al cuidado de su hija, dejó su trabajo para cuidarla personalmente, aunque está acostada casi todo el tiempo, no tiene úlceras por decúbito, lo que muestra el cuidado de esta madre.

Su hija no puede hablar, ver ni caminar, pero asegura que siente y oye, “nosotros hablamos, ella sonríe. Los médicos pueden incluso decir que no entiende nada, que no tiene cerebro. Pero para mí, ella entiende”.

Aseguró a un medio local que ha sido su amor lo que la mantiene con vida, “el cariño que me dedican a mí, ya todos los que la rodean fortalece a mi hija, que se siente amada y querida”.

MÁS NOTICIAS:

¡QUÉ CALOR! En Ibagué y otras ciudades aumentan las temperaturas: hombre usó el sol para fritar un huevo

Europea visitó el Volcán Nevado del Ruiz y enloqueció las redes sociales: esto encontró

"¡Adoptada, pero, ¿a qué costo?!" Nueva tecnología para mascotas saca risas en Ibagué