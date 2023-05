Rompió el silencio el influencer "El Zarco", después de que se filtrara vídeo intimo con su pareja

En los últimos días se volvió viral un video íntimo del reconocido influencer de Cúcuta ‘El Zarco Hp’, en donde se le veía teniendo relaciones sexuales con su novia, y futura madre de su hijo, Jurley. Los influencer rompieron el silencio, hablaron sobre el video y hasta pidieron perdón.

La pareja, que al día de hoy están comprometidos, aseguraron que desconocen quién o cómo se pudieron haber filtrado los videos. ‘El Zarco hp’ y su novia subieron un video en sus redes sociales explicando lo sucedido y las hipótesis sobre cómo les pudieron haber robado sus videos.

El influenciador comentó que hace unos meses sufrió un robo en el que perdió su computador portátil y que al parecer esa podría haber sido la razón por la que personas malintencionadas habrían accedido a los videos íntimos. Además, contó que a raíz de lo sucedido tuvo que aplazar varios de sus proyectos porque decidió estar junto a su novia en estos momentos.

“Me comenzaron a enviar esos videos al Instagram, y me cayó con un balde de agua fría”, dijo el joven narrando el momento en el que se enteró de la polémica. “Les quiero decir a todos, que siento mucha pena y les quiero pedir disculpas a todos ustedes”, expresó el influencer.

En el video también aprovechó para referirse a quienes habrían filtrado los clips: “Está mal hecho, los que subieron eso, quiero decirles que piensen bien la cosas antes de hacer algo como eso. Porque no todas las personas somos iguales, yo he sido muy fuerte, me han pasado muchas cosas y ya todo lo tomo muy normal, pero sentí mucha presión”.

