Hombre escondió su fortuna de su esposa durante 20 años: aseguró que ella no lo ayudó a ganar su riqueza

Un hombre le escondió su riqueza a su esposa durante 20 años, en el proceso de divorcio la mujer se dio cuenta del engaño.

La mujer de nacionalidad China se dedicó durante los años de su matrimonio a las labores domésticas, mientras su esposo supuestamente dirigía un negocio.

La esposa de nombre Yu Hong, buscó divorciarse por segunda vez de Quin, un tribunal le había negado la solicitud, pero esta vez alegó que el hombre le escondió su fortuna, para su suerte le aceptaron la demanda.

El hombre aseguró que no compartió su riqueza porque su esposa no le había ayudado a ganar ni un peso, según su versión ella era solo un ama de casa que no trabajaba.

Para esconder sus propiedades usó a la hija del matrimonio anterior, y puso todo a nombre de ella, pero el tribunal le ordenó devolver todo a su dueño original.

Por esta razón, la mujer obtuvo lo que le correspondía de las 18 propiedades comerciales y de los 63 mil millones de pesos, que su esposo le había ocultado.

Labores domésticas, ¿un trabajo?

En Colombia las mujeres invierten más tiempo en las labores domésticas que los hombres. Según el Dane en una relación de 7 horas y 55 minutos de ellas, frente a 3 horas y 10 minutos de ellos.

Esto quiere decir que muchas mujeres colombianas tienen doble de jornada laboral remunerada y no remunerada.

Las labores domésticas hacen parte de la economía del cuidado, donde las mujeres son las protagonistas y aportan al país el 19,6% del PIB en 2021, y dedicando un 37,7% del tiempo de trabajo no remunerado y de cuidado.

