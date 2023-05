(Video) Furor por duelo de dos 'Michael Jackson' colombianos, en plena calle ¡son increíbles!

Hace un año los imitadores protagonizaron una riña en la emblemática plaza San Pedro Claver en el Centro Histórico de Cartagena.

El l 14 de mayo de 2022 a eso de las 8:00 de la noche dos imitadores Michael Jackson protagonizaron una riña en la emblemática plaza San Pedro Claver en el Centro Histórico ante la mirada atónita de turistas y demás transeúntes

Uno de los imitadores, identificado como Isber Guanire, quien usaba una chaqueta roja en el momento de los hechos, dio su versión a El Universal.

“Llegué a la plaza de San Pedro. Noté que la iglesia estaba abierta, en plena misa, y me coloqué exactamente frente al restaurante Crepes & Waffles a esperar que cerrara. En ese momento pasó en una moto el otro Michael y le dije de lejos que yo estaba primero y que estaba esperando que la iglesia cerrara. Entonces, alegando que yo no estaba posicionado y sentado en la plaza, decía que yo no había llegado primero sino él”.

En su momento, la Policía Metropolitana de Cartagena impuso comparendos a los dos imitadores de Michael Jackson por infringir el artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, en el cual se establecen los “Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad”.

Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas es el comportamiento descrito en el numeral 1 y acarrea una multa general tipo 2, que equivale a 208.000 pesos. Esta sanción fue la impuesta a los artistas callejeros.

Un año después

Doce meses después de ese bochornoso incidente los imitadores de Michael Jackson se volvieron a enfrentar, pero no a los golpes. En un video aficionado quedó registrado un nuevo duelo de versos, mímicas y “pases”, situación que llamó la atención de curiosos que a esa hora transitaban por el Centro Histórico de Cartagena.

En redes sociales celebraron este nuevo encuentro entre ambos imitadores, pues dejaron atrás las diferencias y ahora se “enfrentan” por medio de su arte.

