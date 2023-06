Video: polémico ‘cuánto cuesta tu outfit’ con joven que lleva botas de $12 millones

La joven contó que llevaba puestas unas botas que valen 12 millones, y ni siquiera fue la prenda más cara.

La tendencia de "cuánto cuesta tu outfit" en TikTok ha ganado popularidad en los últimos meses, capturando la atención de los usuarios de esta plataforma de redes sociales. En esta tendencia, los creadores de contenido muestran su atuendo y detallan el precio de cada artículo que están usando, revelando así el costo total del conjunto; o entrevistan a personas por la calle para que les digan el costo de cada prenda que llevan.

Este “reto” ha generado curiosidad y debate entre los usuarios de TikTok. Algunos la ven como una forma divertida de compartir el estilo personal y mostrar las marcas y prendas que se eligen usar. Otros encuentran fascinante descubrir cuánto dinero se puede gastar en un atuendo y se divierten al ver las diferentes combinaciones de ropa y accesorios que los creadores de contenido presentan en sus videos.

Sin embargo, también ha habido críticas y controversias en torno a esta tendencia. Algunas personas consideran que la valoración de un atuendo basada únicamente en su precio puede ser superficial y materialista. Argumentan que el valor de un outfit no debería medirse únicamente por su costo, sino por cómo se ve, cómo se siente la persona que lo lleva y cómo refleja su estilo personal.

Precisamente, fue en torno a esta tendencia que una joven causó polémica, al revelar el exorbitante precio de sus prendas de vestir. Lo que criticaron los usuarios es que, pese a que todo lo que usa es muy costoso, no tiene “un buen gusto”.

¿Envidia o realidad?

La creadora de contenido @luisachima, abordó por la calle a una joven que venía a bordo de un lujoso carro, para preguntarle ‘¿cuánto cuesta tu outfit?’. La entrevistada comenzó a describir su atuendo y precios:

- Botas marca Prada de 12 millones de pesos.

- Jean fue un regalo.

- Camiseta de Studio F, 250 mil pesos.

- Chaqueta Louis Vuitton de 6 mil dólares (unos 30 millones de pesos colombianos).

- Gafas de 3 millones de pesos.

- Bolso de Dolce & Gabbana de 5 millones de pesos.

Para un total de 50.250.000 millones de pesos.

Los comentarios

De inmediato, se armó el debate en comentarios entre quienes criticaron el estilo de la chica y quienes defendieron que lo importante de la ropa es sentirse feliz y cómodo con ella.

“Esta chica tenía que escuchar a carolina Herrera. El dinero no da la elegancia”, “Los verdaderos millonarios usan una cosa que se llama Lujo Silencioso, estas marcas comerciales costosas estan para personas como ella”, “lo confirmo, el dinero no hace la clase”, “Bebe no es hate pero trata de contratar un styling alguien que te asesora con la vestimenta para que te veas mas proyectada como empresaria, besos”, “pero es que el precio no tiene nada que ver con saber vestir”, “Yo nunca nunca por más plata que tuviera jamás compraría ropa tan cara. Pero casa quien gasta en lo que le hace feliz”, fueron algunas reacciones.

¿Usted qué opina?

