¡Increíble! Además del equipaje, aerolínea empezará a pesar a sus pasajeros: a adelgazar

Antes de abordar el avión, la compañía pesará a pasajeros voluntarios en unas básculas especiales.



Con el propósito de realizar un estudio sobre la seguridad aérea, la compañía Air New Zealand pedirá sus pasajeros voluntarios que pesen antes de embarcar en los vuelos internacionales que salga desde la capital de Auckland. Actividad que se empezó a llevar a cabo desde el pasado 29 de mayo y que irá hasta el 2 de julio próximo.

Así entonces, el objetivo inicial es pesar a más de 10.000 viajeros con sus equipajes de mano para un estudio que se realiza cada cinco años para mejorar la seguridad de los aviones. Una petición realizada por Autoridad de Aviación Civil, según un comunicado de Air New Zealand citado este martes por el diario New Zealand Herald.

El procedimiento consiste en que los pasajeros voluntarios se pesen en básculas especiales en todas las puertas de acceso a las terminales y los datos que, de ahí salgan, sean utilizados de manera anónima en el Aeropuerto Internacional de Auckland.

Es de mencionar que este estudio se realiza cada cinco años, pero la última vez se vio interrumpida por la pandemia del COVID-19. No obstante, este estudio también se realizó en el año 2015 en vuelos internacionales y en 2021 para vuelos domésticos.

Frente al tema de los viajeros que no quieran pesarse, la aerolínea ha asegurado que no verán si tienen kilos de más. “Sabemos que subir a una báscula puede ser abrumador. Queremos asegurar a nuestros clientes que no habrá ninguna pantalla visible en ningún sitio”, precisó Air New Zealand.

El peso designado para personas de más de 13 años es de 86 kilos, que incluye equipaje de cabina.

Por otro lado, la aerolínea manifestó que el peso designado para personas de más de 13 años es de 86 kilos, que incluye equipaje de cabina. En el 2004, la Autoridad de Aviación Civil ya había modificado el peso promedio del pasaje para elevarlo desde los 77 kilos anteriores.

Asimismo, las estadísticas de salud de los neozelandeses muestran que pesan cada vez más. La última encuesta nacional arrojó una tasa de obesidad adulta del 34 %, frente al 31 % del año anterior. En los menores, la tasa aumentó hasta el 13 %, frente al 10 % previo.

