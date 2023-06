La conmovedora historia de July: una suboficial Ibaguereña que combate al cáncer con una sonrisa

Conozca la conmovedora historia de July Rivera, una ibaguereña suboficial de la Armada, que lucha contra el cáncer mientras se apoya en la música.

Una mujer fuerte, decidida, empoderada y con muchas ganas de vivir. Así es Rivera, una mujer que decidió brindarle su vida a las Fuerzas Militares de Colombia compartiendo su talento musical.

Como si fuera una extensión de su brazo, se encariñó con su clarinete. Más que un instrumento resultó ser la puerta de entrada para su vida militar. Lo que ha de llegar, llega. Así le sucedió a esta guerrera que aunque llena de dudas e inseguridades tras salir de su etapa como bachiller, decidió presentarse a las Fuerzas para iniciar una aventura musical de la cual no se arrepentiría.

Emprendió su viaje a la calurosa ciudad de Barranquilla para tomar el respectivo curso, "Allí me la gocé, fui muy feliz", expresó con una sonrisa en su rostro. Luego de esta experiencia, July supo que no quería irse y que era este su lugar.

Con el paso del tiempo, Rivera conoció a Cristian, su actual esposo. En medio de la música, las estrictas normas y el amor, se enamoró y tuvo dos hijos.

Justo aquí, la bella historia de amor y felicidad se vería empañada por un agresivo cáncer que llegaría a su vida en junio de 2022 a cambiársela por completo. No solo en su ámbito personal, sino también en su entorno profesional.

Empezó su tratamiento con lágrimas en los ojos y la voz quebrantada, pues no podía atender a sus pequeños hijos y ni siquiera podía amamantar a su niño menor, "no podía ni cargarlo, era una de las cosas que más me dolían, no pude vivir esa experiencia al igual que lo hice con mi otra hija, con ella sí pude establecer esa conexión. No podía hacer fuerza y me lastimaba, me tocó cohibirme con él", señaló con tristeza y resignación.

Al verse tan afectada, tuvo que ser remitida al hospital Militar de Bogotá para ponerse en manos de los especialistas. Siendo, este, otro golpe para ella, pues debía separarse de su familia que estaba radicada en Barranquilla. Tuvo que quedarse sola durante 6 meses, mientras su esposo cuidaba de sus niños. Su hija, se estaba enfermando y por eso Cristian tuvo que concentrarse en darle estabilidad a su pequeña.

Pasó el tiempo y Cristian junto con los niños, la visitaron en la fría ciudad. Entre la extrañeza de verla distinta a raíz de los fuertes dolores y padecimientos propios de esta enfermedad, sus niños le brindaron amor y el acompañamiento que tanto necesitaba para volver a sentirse viva.

Por su lado, los médicos insistían en un tratamiento de quimioterapia más fuerte, el cual le provocó la caída de su cabello, "Yo decía, el cabello crece. Es distinto el decirlo, a ver cuando te estás peinando y se te caen las motas de pelo". Así que decidió ir a una peluquería a raparse, "ese día me maquillé, me arreglé y varias personas fueron conmigo".

Algunas de sus amistades también optaron por raparse como símbolo de apoyo y cariño con July. Otros militares que compartieron muchos momentos y escenarios con ella, estaban prestos a demostrarle que no estaba sola.

Por ahora, esta mujer sigue luchando, sigue dando la batalla. Es madre, esposa, hija, mujer, militar y músico. Nada le ha quedado grande.

