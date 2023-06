¡Desgarrador! Habitante de calle come chulo por una dolorosa razón: sus palabras llegan al alma

Increíble historia de un habitante de calle que come 'chulos' para mantenerse vivo.

En redes sociales, ha estado circulando un desgarrador video de un habitante de calle que tiene cáncer desde hace más de 20 años y que por sus propios medios ha intentando sobrevivir.

Lo que para muchos es algo desagradable, para este humilde hombre es un manjar y una bendición de Dios. De manera anecdótica Carlos o 'El Zarco' como suelen decirle, contó a su entrevistador, cómo se las ingenió para cazar su presa, "Él estaba allá comiendo morriña, se quedó dormido y le pegué con un palo y quedó chapaleando", le contó a un creador de contenido de Tuluá.

También narró un poco de su antigua profesión, fue soldado del ejército durante muchos años y luego emprendió como comerciante. Pero por malas decisiones terminó decayendo en su vida, al punto de probar diferentes sustancias alucinógenas, que hoy, por hoy lo convierten en un adicto.

Puede leer: La conmovedora historia de July: una suboficial Ibaguereña que combate al cáncer con una sonrisa

Mientras hablan de este tema, el protagonista de esta historia está despellejando un gallinazo con agua caliente, "huele bien fuerte", expresó el joven, a lo que él responde que es por las plumas, pero que al quitárselas queda delicioso como una gallina común y corriente.

Al tiempo que el hombre hace este proceso, contó lo fuerte que fue para él enterarse de su grave enfermedad, "cuando me enteré de mis enfermedades, me tiré a la calle del todo, lo que pasas es que son enfermedades terminales y no me gusta mucho hablar de eso", dijo mientras terminaba de quitar las últimas plumas.

Carlos explicó que este animal lo consume más que todo para controlar su cáncer, ya que este le proporciona vitaminas y fuerza para seguir existiendo, "está riquísimo, excelente", mencionó luego de ponerse una pata en su boca.

Él sabe que su perra y una gata que lo acompañan en esta larga lucha de adicción, frío, soledad y dolores no le siguen la corriente de comer gallinazo, "ellos no comen de esto, ellos saben qué es", expresó entre una sonrisa. Acto seguido argumentó que no lo despeja de las tripas porque es justamente eso lo que le aprovecha, "Me gusta, es delicioso".

También abrió su corazón y dijo que sus mascotas son su única familia, las que no lo abandonan. Incluso, las quiere tanto que las tiene esterilizadas.

Finalmente aprovechó para enviar una reflexión sobre lo difícil que es vivir en la calle, "es una cosa impresionante, no caigan en las drogas que es peor, llevo 50 años en la drogadicción, no prueben porque se quedan probando, nadie sabe la maldición que es caer en las drogas, es lo mas duro que hay. Ahí estoy luchando con los últimos días que me quedan y me entrego mucho a Dios. Si me muero, me muero feliz. Yo le pregunto a Dios por qué me arrojó a esto, yo le lloro y me arrodillo. Perdí mis cositas, el hogar, todo, por esa maldición", así terminó su intervención, con la voz entrecortada.

Video:

MÁS NOTICIAS

¡Una 'ganga'! ¿Tiene billetes antiguos de $20.000? Podría venderlos en este valor

(Video) Firulais quedó entre cables de electricidad por andar de curioso: los vecinos casi se infartan

La curiosa letra que lleva marcada en la frente muchos gatitos, ¿de qué se trata?