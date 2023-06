El caso de la jovencita con 11 hijos, que quiere tener 30 y de padres diferentes

El caso de una joven de 23 años que aspira a tener 30 hijos con padres diferentes ha generado controversia y se ha vuelto viral en las redes sociales.

Phi, como se hace llamar, es la mujer que reveló que en la actualidad tiene casi una docena de hijos con ocho hombres distintos. Esta decisión personal ha desencadenado debates sobre la tasa de natalidad en zonas de bajos ingresos y las posibilidades de brindar una buena calidad de vida a los niños. Lea además: "La lanzaron al techo, la mordieron y la mataron! Brianna nació para sufrir: caso horrorizó al mundo

Phi, residente en Memphis, ha despertado la atención y la polémica debido a su intención de ser madre múltiples veces con padres diferentes. Actualmente tiene 11 hijos de ocho hombres distintos, según ella misma ha revelado en su cuenta de TikTok. Sus razones para tener múltiples parejas y padres para sus hijos son llamativas: “Si tienes uno y le restas uno, te quedas con cero; pero si tienes ocho y le restas tres, todavía te quedan cinco. Si solo tengo un padre y me abandona o fallece, mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres”, afirmó Phi.

La estrategia de Phi para conocer a un número creciente de hombres ha generado curiosidad entre sus seguidores. Ante las preguntas, ella respondió de manera sarcástica: “Normalmente publico un anuncio en Marketplace o si veo una valla desocupada, pongo un anuncio ahí. Nada extremo”.

Los cuestionamientos y las reacciones tanto a favor como en contra no han pasado desapercibidos en la cuenta de TikTok de Phi. Algunos comentarios que ha recibido incluyen: “No vas a tener ninguna relación con un chico respetable, ocho chicos no quieren que pienses que un noveno te va a molestar”, “¿Por qué molestarse por lo que hace otra mujer?”, “Se preocupan tanto por ti que se fueron”, “¿Te equivocaste ocho veces?”, “Yo podría y nunca lo haría, pero es su vida... ¡Ella tiene que vivirla! #BuenaSuerte”.

