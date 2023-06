"me engañó con su propia madre" Joven reveló que su ex novio le fue infiel con su mamá biológica

A través de TikTok, una joven contó una turbia historia de amor en la que se ve involucrada ella, su ex novio y su suegra.

Como una historia de película. Una usuaria de la reconocida red social para videos, colgó un clip en el que cuenta de manera muy resumida una traumática experiencia, que vivió a manos de su ex pareja y su antigua suegra.

Aunque el tema de las infidelidades suele ser muy trillado y hasta cotidiano, en esta ocasión no fue para nada 'normal', ya que la internauta contó que no solo le pusieron los cuernos, sino que también le hicieron la peor jugada posible. Su novio se involucró en una relación sentimental con su propia madre, es decir, madre biológica e hijo sostenían un vínculo incestuoso.

“Yo dándome cuenta que mi ex me engañaba con su propia madre es algo por lo que probablemente debería ir a terapia y no algo con lo que bromeo con mis amigos”, se lee en el texto que escribió la joven.

La chica, dueña de la cuenta @mingus.mingus, causó revuelo al poco tiempo de haber subido el video. Para todos sus seguidores era totalmente absurdo y retorcido que madre e hijo fueran pareja.

Como era de esperarse, la publicación atrajo muchas reacciones y comentarios. Incluso cuenta con casi 20 mil de estos, entre ellos de burla, otros escépticos, bíblicos y otros de sorpresa.

“Perdón, ¿qué?”, “Creo que todos los involucrados en esta situación deberían ir a terapia”, “Necesito ir a terapia después de leer esto”.

Muchos de los internautas le pidieron que contara a profundidad sobre su desagradable vivencia, por lo cual están al tanto de un nuevo video con detalles.

