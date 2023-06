¡¿Qué?! Joven 'demandó a sus padres por insólita razón: "la gente cada vez está mas loca"

Una rara historia se ha vuelto viral en redes sociales.

Un mujer usuaria de la plataforma de TikTok, grabó un inquietante video en el que explica que no está para nada conforme con haber nacido. Prácticamente ‘demandó’ a sus padres por haberla traído al mundo “sin su consentimiento”.

Según el diario New York Post ella dijo: “ellos contribuyeron a concebirme, y mi madre, que me crio, me dio a luz. Y es por eso que los ‘demandé', porque no acepté estar aquí. No sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme y solo no consiento eso”.

Como si fuera poco, en otro video también reflexionó lo siguiente: “ellos no intentaron contactarme de ninguna forma antes de que yo naciera, para ver si realmente yo quería estar aquí (...) Es como poco ético tener niños antes (de forma consciente), pero es diferente cuando tú adoptas porque no es mi culpa que ellos estén aquí. Solo estoy intentando ser una buena persona y ayudarlos”.

Lo más extraño de todo, es que los internautas se dieron cuenta días después, que la joven es madre, asunto que se tenía bien guardado.

Según el diario, la mujer que en redes sociales aparece como @isatandstared y en su nombre de perfil se hace llamar ‘Kass Theaz’, aseguró que ella tiene sus propios pensamientos sobre el embarazo y agregó que lo de la demanda a sus padres solo fue una expresión.

