¡Furioso y gritando en bola! Hombre 'emberracado' se desnudó en una oficina de Movistar

Un hombre bastante alterado se desvistió en plena oficina, al parecer, en un acto de protesta.

Burlas y críticas. Eso ha desatado el video de un hombre que se desnudó en plena sucursal de telefonía en Cali, aparentemente motivado por el enojo y la indignación por un supuesto mal servicio que le brindó la empresa.

Según medios locales, el sujeto se encontraba como cualquier otro cliente esperando ser atendido por alguno de los asesores, cuando de un momento a otro empezó a cruzar palabra con uno de los funcionarios. En cuestión de segundos, la situación se acaloró y terminaron discutiendo, gritando y armando un show.

Aunque en el clip se percibe que algunas personas intentaban darle manejo a la situación, nada funcionó. Al parecer, las exigencias del usuario no fueron escuchadas y este explotó de la ira. Sin mediar palabra y sin avisar, se bajó los pantalones de un solo tirón y se abrió la camisa.

Puede leer: Se le metió un parásito por andar descalza: vivió una tortura que casi la vuelve loca

Los asistentes quedaron sorprendidos al ver el acto osado del hombre. A los gritos, se identificó como un supuesto “teniente coronel” de la Policía Nacional.

Como era de esperarse, no faltó quién captara el momento en video. A la vez el testigo manifestaba que, “esto es lo que pasa en Movistar, muy a las A.M , un teniente coronel en bola. La que no le haya cogido sabor a la carnita, ahí la tiene, mera colita de ratón”, exclamó en tono burlesco.

En medio del alboroto, la seguridad del establecimiento tuvo que intervenir. Según versiones, se vieron obligados a expulsarlo de manera grotesca.

Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto, nooo 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/YgLXli3YxD — 𝑸𝒖𝒆 𝑮𝒐𝒏𝒐𝒓𝒓𝒆𝒂 𝑼𝒔𝒕𝒆𝒅 𝑷𝒂𝒓𝒄𝒆 🐦 (@QueGononeaParce) June 16, 2023

MÁS NOTICIAS

¡Mejor que el FBI! Novia pilló infidelidad de su novio gracias a su dedo y una foto

Madre e hija colombianas generan polémica en redes al subir contenido juntas en OnlyFans

“Estás reluciente”: padre con alzhéimer reconoció a su hija el día de su boda