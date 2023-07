Según TasteAtlas, una de las plataformas de gastronomía más reconocidas del mundo recogió miles de opiniones y de allí surgió el top.

El portal explicó que los resultados de los "10 alimentos callejeros peor calificados del mundo" fueron escogidos de acuerdo con la calificación de la audiencia de TesteAtlas, es decir, usuarios que el sistema reconoció como “conocedores”.



“Hasta el 05 de julio de 2023, se registraron 47.278 calificaciones, de las cuales 31.037 fueron reconocidas por el sistema como legítimas. Las clasificaciones de TasteAtlas no deben verse como la conclusión global final sobre los alimentos”.



Colombia ocupó los puestos número 10 y 2 de la clasificación. A continuación, detallamos los alimentos en cuestión:

10: Bollo

Un bollo es una pieza de repostería, generalmente horneada en porciones individuales. Los bollos se hacen con diversos tipos de masas de harina y pueden tener relleno o no.

Es icónico en la costa colombiana y acompaña algunas comidas a la hora del almuerzo o la cena. Sin embargo, parece que para muchos no es agradable, ya que quedó en un muy mal puesto en el listado.

2: Hormigas culonas

Después del lugar número uno, el cual corresponde a las arañas fritas de la ciudad de Skuon en Camboya, las hormigas culonas se ubican en segundo lugar. Están presentes en varias regiones de Colombia, principalmente, en el departamento de Santander.



Comer hormigas culonas es una tradición en el departamento de Santander. Estos insectos salen de la tierra cada año alrededor de abril y los campesinos los atrapan para luego tostarlos. Su sabor fuerte y salado es tan importante para la gastronomía de Barichara, que en el municipio se les han hecho dos monumentos: uno está a la entrada y el otro, en la alcaldía municipal, junto a la plaza principal.



No obstante, las calificaciones en el portal no describen las opiniones o la justificación de ser catalogadas como “las peores”. TesteAtlas aseguró que el propósito es simplemente dar a conocer opiniones alrededor del mundo, pero también despertar la curiosidad sobre platos que otras personas no han probado y que seguramente se animarán a degustar por corroborar la información.

