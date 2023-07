¡Qué asco! Cantante orinó el rostro de un fan, todo quedó en vídeo

Después del hecho, la cantante se disculpó publicamente.

La banda metálica estadounidense, Brass Against, protagonizó un bochornoso escándalo luego de lo ocurrido en el Festival Welcome to Rockville en Daytona. La vocalista de la banda, Sophia Urista, se orinó en la cara de un fan en medio del concierto.

Todo esto ocurrió durante la interpretación de la canción ‘Wake Up’, cover de ´Range Agains the Machine’. La cantante manifestó al público que tenía ganas de orinar y lanzó la pregunta si alguien quería que le orinaran en la cara.

Lea acá:Así sería la Barbie ibaguereña, según la Inteligencia Artificial

Un hombre aceptó y subió al escenario, se acostó en el suelo con una lata de cerveza en la cabeza, la cantante se bajó los pantalones y orinó enfrente de todos mientras el público gritaba.

Lea también: El reconocido actor colombiano Julián Román y su esposa fueron víctimas de los ladrones

Luego del escándalo, la banda fue excluida de futuros festivales, por lo que se vio obligada a pedir disculpas públicas por medio de sus redes sociales, dando su versión de los hechos y lo lejos que llegó lo sucedido por no tener limites.

rockville is really crazy 😭😭😭 pic.twitter.com/6ekkc0XahC — jayde 🅴 (@jaydetbh) November 12, 2021

MÁS NOTICIAS

Dos platos típicos colombianos están en la lista de los 'peores' del mundo

Así terminaron dos ladrones en pleno robo: vecinos los lincharon y amarraron con cadenas

Cajero entregó plata a 'diestra y siniestra', personas hicieron largas filas para reclamar el 'dinerito' extra