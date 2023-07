¡Al borde del desespero! Pareja de video sexual en teleférico puso la cara: viven un martirio

Tomaron la peor decisión de su vida. Ahora sufren graves consecuencias tras haberse difundido el video.

Dos jóvenes se dejaron llevar por la pasión y terminaron teniendo relaciones sexuales al interior de una cabina del teleférico en Guayaquil, Ecuador. Sin saber que los estaban grabando, protagonizaron toda una faena que tiempo después les saldría muy cara al punto de repercutir en sus vidas cotidianas, están al borde del desespero.

La incómoda escena dejó sorprendidos a los trabajadores del sistema de transporte, quienes avergonzados hicieron un llamado a través de la interlocución del aparato, “Señores usuarios de la cabina 117 les recuerdo que están siendo monitoreados por las cámaras de seguridad, en la siguiente estación serán desembarcados por personal de seguridad".

Días después la pareja puso la cara ante las autoridades en compañía de un reconocido abogado y contaron todo un drama que los aqueja. El joven, identificado como Carlos, denunció una afectación directa en su salud y trabajo, pues lo despidieron tan pronto el clip se viralizó. Esto le llevaría a problemas graves, ya que el joven padece de varicocele, una hinchazón en las venas del escroto y gracias al seguro médico de su trabajo iba a ser tratado su malestar.

"Es una enfermedad muy grave diagnosticada en octubre de 2022. Al dejarme sin empleo, me quitan la oportunidad de operarme como estaba planificado en el seguro social", dijo el muchacho a un medio local.

Por su parte, el representante legal aclaró que no solo se queda él sin empleo, sino también resulta desprotegida toda una familia, ya que Carlos tiene esposa y dos hermanas por las cuales responde, "Le dijeron que si no firmaba la renuncia en ese momento iban a llamar a la Policía para que fuera detenido por un delito que jamás cometió. Él era el sustento de su hogar, no solo mantenía a su esposa y tres hermanas menores, también les pagaba el estudio", señaló el abogado Pavlov Rodríguez, en un video.

¿Qué harán ahora?

Dicen haber recibido amenazas y comentarios de acoso e insultos. Según el abogado, esto les está perjudicando su 'honra y buen nombre' e incluso les está afectando en su estado emocional y psicológico.

"He tenido que suspender mis actividades académicas, no puedo salir a la calle. Tuve que renunciar a mi trabajo por lo que está pasando. Tengo ansiedad", afirmó Tatiana, quien apareció en el video.

Por lo anterior, el profesional del derecho mencionó que va a luchar hasta que tanto la empresa, como los operadores, paguen por los daños tras haber compartido el clip, "Jamás se debió haber difundido ese video. El daño es irreparable e incalculable. No descansaremos hasta que el último responsable de este hecho tenga que asumir las consecuencias", puntualizó.

Finalmente, se conoció que las personas que se vieron involucradas el día del incidente, ya fueron desvinculadas de sus áreas de trabajo mientras avanza la investigación.

