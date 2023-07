Cura puso a gozar a su congregación con canción de Silvestre Dangond: a la gente le fascinó

Un curioso caso de un cura que al ritmo del vallenato puso a orar a su congregación.

En medio de la misa, decidió cantar una canción del famoso cantante vallenato, Silvestre Dangond, titulada "Mi propia historia". El momento fue grabado y compartido en redes sociales, y rápidamente se volvió viral.

En la escena se ve al padre, indentificado como Luis Alfredo, acompañado de un saxofonista, mientras su congregación lo anima con aplausos y canta parte de la canción.

“Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre para ti, y si tengo un momento de gloria, sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dos caras a ninguno, por eso la gente cree en mí, y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor”, se le escucha decir al padre.

Para algunos, lo que hizo el padre fue animar la eucaristía agregándole un significado espiritual, algo que consideran alentador para los feligreses. Sin embargo, otros lo catalogaron de sinvergüenza por utilizar una canción mundana en un ritual tan importante.

“Así no falto ni un domingo a la misa”, “felicito a este señor sacerdote que tiene buena personalidad y así llegar a sus feligreses”, “No podía faltar el padre Luis jeje, deberían verlo animar la Eucaristía con las dinámicas en los cantos!!”.

