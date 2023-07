¡Extraño caso! jovencita llora sangre y médicos no tienen una explicación: su madre pide ayuda

La jovencita sufre de una rara condición, pues cada vez que llora le sale sangre de sus ojos.

Así narró revista Semana el caso de Zharick Carolina Ramírez Carrillo, de 15 años, una joven estudiante de bachillerato que vive en Barranquilla, Colombia. Su madre señala que se le han realizado múltiples estudios, pero no han dado respuesta.

La menor comenzó sangrando por la boca y la nariz, pero la condición avanzó al punto de llorar sangre, "Yo como madre me siento impotente de ver a mi hija en este estado y que no hay una mejoría", aseguró la mujer.

Hace poco cuentan que la menor comenzó a sufrir de dolores fuertes en el pecho, como si alguien la golpeara cada vez que llora sangre.Su familia espera encontrar una solución y saber si su condición tiene cura.

“Es como si mi piel se desgarrara. Se siente muy doloroso. Cuando sangro por los ojos me arde el lagrimal. Al principio no me dolía, era como si estuviese llorando, pero no me daba cuenta de que botaba sangre. Ahora sí me duele”, dijo la menor.

