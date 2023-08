¡El peor perro guardián! Se dejó consentir de ladrón que entró a robar y que escapó con botín

En una historia que mezcla lo insólito y lo tierno, un ladrón en Pacific Beach, California, fue momentáneamente desviado de su objetivo de robo por un inesperado encuentro con un perro. El incidente, capturado en un video que rápidamente se volvió viral, ha generado tanto asombro como sonrisas en las redes sociales.

El incidente ocurrió en el garaje de una vivienda en Pacific Beach, donde un hombre ingresó y robó una bicicleta valorada en alrededor de 1.300 dólares. Sin embargo, lo que sucedió después de que obtuviera su botín se alejó de los comportamientos habituales de un ladrón.

El teniente Brian Brecht, del Departamento de Policía de San Diego, describió la peculiar situación: "El individuo entró en el garaje, tomó la bicicleta y comenzó a salir. A solo un metro y medio de la puerta del garaje, un golden retriever apareció, entró en el garaje y siguió al hombre. En ese momento, el ladrón volvió a entrar, dejó la bicicleta y comenzó a jugar con el perro".

El momento en que el ladrón mostró afecto hacia el perro fue capturado en un video, el cual fue compartido por el Departamento de Policía de San Diego en las redes sociales. Esta inusual secuencia de eventos transformó lo que habría sido un simple robo en un entretenido espectáculo para los usuarios en línea, quienes no pudieron evitar sonreír al ver cómo este ladrón tuvo un encuentro amistoso con el canino.

Después del incidente, las autoridades continúan en la búsqueda del presunto ladrón, quien ha sido descrito como un hombre blanco de unos 30 años. En el momento del robo, vestía una gorra azul y blanca, camiseta gris, zapatos deportivos naranjas y una mochila negra y azul.

Police in San Diego released video Friday of a man they say stole a bike from a garage in a Pacific Beach neighborhood. If you know who he is or where the bike is contact SPD. pic.twitter.com/Zg99XNf3CE