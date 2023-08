Por esta razón el Alemán enamorado de Colombia no usará más la camiseta de la Selección

El querido Alemán que dice sentirse colombiano, recibió una noticia que lo dejó sorprendido y triste.

Dominic Wolf, ha logrado con el pasar del tiempo, que la gente de este país lo quiera y lo adopte con sus costumbres. Su contenido para redes mayormente está basado en sus experiencias aquí, el choque cultural con sus raíces, gastronomía, turismo y sobre todo, los colombianismos.

A pesar que él ha expresado su amor y respeto por estas tierras, manifestó a través de un conmovedor video, que nunca más va a vestir la camiseta de la Selección. En el clip contó que la prohibición viene directamente de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana”, explicó Dominic.

¿Qué dijo la Federación?

En una carta, la FCF le expuso a Dominic el motivo del reclamo. Pues, el influenciador extranjero habría utilizado la indumentaria característica de la Selección para realizar unos videos con fines publicitarios. Dicho contenido estaba divulgado por varias de sus cuentas en las redes sociales. (Ya lo eliminó para evitarse problemas)

“A nuestro juicio, se está habiendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF”, explica el comunicado.

Ante esto, el creador de contenido se mostró aterrado con sin sabor expresó, “Nunca me había sentido tan poco valorado”, ¿Qué tal esto?, cómo me hace sentir esto. ¿Saben cuánto trabajo hay detrás de todos estos videos que tenía que bajar para evitar problemas legales? Me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”.

A pesar de todo el inconveniente, aclaró que su amor por Colombia es indiscutible y que no depende de una camiseta. Así mismo enfatizó su apoyo al equipo de fútbol.

