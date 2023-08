¡Lo aplauden! Jovencito dijo sus propuestas si fuera alcalde de Ibagué y puso a todos de su lado

“Ya tienes un voto fijo”, le comentaron. Todos amaron sus propuestas para la ciudad.

Con las elecciones locales a poco menos de tres meses, el ambiente político en Ibagué comienza a calentarse con el lanzamiento oficial de varios candidatos a la alcaldía. Sin embargo, en medio de este panorama tradicional, surge una voz diferente que busca expresar sus ideas y propuestas para la ciudad desde una perspectiva fresca y sin afiliaciones políticas.

El joven creador de contenido @crisnea_07, compartió un video en el que presenta sus puntos de vista y plantea cambios que le gustaría ver en la capital del Tolima, como un modo de expresión personal.

El video, compartido en redes sociales, muestra a @crisnea_07 exponiendo sus propuestas para Ibagué. Aunque aclaró que no está interesado en la política en sí misma, sino más bien en el impacto positivo que se puede lograr para la ciudad, sus palabras no pasaron desapercibidas.

El joven detalló en el video, aspectos que considera claves para el desarrollo y bienestar de la ciudad.

Sus propuestas

1. El joven manifestó que “mandar a pavimentar todas las calles” es prioridad. Ya que “nadie me quiere visitar porque dicen que mi barrio es un roto, y es que es verdad”. De nuevo, los huecos con los protagonistas en la agenda ciudadana.

2. También expresó “somos la capital musical, y lo único de musical que vemos es en la Tercera gente pidiendo dinero que no está mal, pero que chimba sería que esa gente tuviera escenarios adecuados como tarimitas para que puedan hacer sus eventos, su música, su arte y que no cobren, que no se alquilen, no. Que se aparten con horarios”.

3. A modo de chiste, pidió “cárcel para las peladas que salen con manes, los ilusionan, aceptan el salchipapa, llegan a la casa y no les vuelven a hablar, cárcel pa esas”.

4. Otro punto, debido a la oleada de calor: “mandaría a hacer piscinas, que cobren 5 luquitas la entrada, pero con estos calores una piscina es lo que uno necesita”.

5. Finalmente, pidió “que pongan más canchas sintéticas”.

La reacción en los comentarios no se hizo esperar. Numerosos usuarios aplaudieron la iniciativa de @crisnea_07 y se mostraron de acuerdo con sus ideas. Algunos incluso expresaron su apoyo y admiración, resaltando la importancia de escuchar voces frescas y genuinas en medio de un panorama político a menudo saturado de discursos tradicionales.

Este enfoque de participación ciudadana no es nuevo, pero sí refleja la creciente influencia de las redes sociales y las plataformas en línea en la esfera política. A medida que los ciudadanos buscan canales para hacerse escuchar y participar en el proceso de toma de decisiones, las redes sociales se convierten en un espacio vital para expresar opiniones y propuestas.

Aunque @crisnea_07 deja en claro que no tiene aspiraciones políticas formales, su video ha resonado entre los internautas. La importancia de dar voz a las preocupaciones y deseos de la ciudadanía en el proceso electoral se vuelve cada vez más evidente.

