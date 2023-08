Noticiero causa controversia por sus presentadoras con tremendo escote, ¿lo vería?

Un canal de televisión en Albania ha causado un revuelo considerable al adoptar un enfoque sorprendente y polémico para brindar las noticias, empleando presentadoras casi en topless.

La controvertida estrategia utilizada por Zjarr TV, que consiste en presentadoras con chaquetas abiertas y poco más, ha sido considerada tanto sexista como denigrante por muchos, avivando un debate sobre los límites del periodismo y la ética en los medios de comunicación.

Este singular enfoque se ha mantenido desde el año 2016, cuando las presentadoras en topless comenzaron a aparecer en las pantallas de televisión e Internet en Albania. Aunque el canal argumenta que busca presentar las noticias de manera directa y "desnuda" en un sentido literal, ha sido criticado por aprovecharse de una estrategia sexista para capturar la audiencia.

Ismet Drishti, propietario de Zjarr TV, defendió esta estrategia controversial en entrevista con la AFP, argumentando que en un entorno donde las noticias a menudo están sesgadas por los poderes políticos, la audiencia necesitaba un medio que presentara la información "tal como es, desnuda". Drishti señaló que no están vendiendo sexo, sino presentando las noticias de manera "simbólica y honesta".

Las presentadoras en topless, como Greta Hoxhaj y Enki Bracaj, han ganado cierta notoriedad, y aunque el canal argumenta que esto es una forma de romper con el conservadurismo y atraer a la audiencia, ha generado una fuerte reacción pública.

En una sociedad mayoritariamente musulmana, esta táctica ha desencadenado críticas en las redes sociales y otras plataformas.

A pesar de la controversia, estas presentadoras afirman que esta estrategia les ha brindado oportunidades en otros lugares. Greta Hoxhaj, por ejemplo, obtuvo una oferta de trabajo en un canal de televisión australiano con un sueldo considerable. Sin embargo, es importante resaltar que este tipo de tácticas no solo provocan debate en la opinión pública, sino que también han sido cuestionadas por grupos feministas y asociaciones de periodistas en Albania.

La pregunta sobre si estas tácticas de marketing son una forma efectiva de presentar noticias o simplemente un sensacionalismo sexista sigue en el aire. A medida que Zjarr TV continúa generando atención y controversia a nivel internacional, la sociedad y los medios de comunicación enfrentan cuestionamientos sobre los límites éticos y la responsabilidad en la presentación de información.

🇦🇱 Albanian newsreaders strip down to boost Audience.



Facing with tough competition to win over audiences, showing its presenters a little “loosely dressed”, what do you think ? pic.twitter.com/Ws9IwVdUut