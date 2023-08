A famosa modelo le amputaron una pierna tras infectarse con una bacteria come carne

La joven vivió unas vacaciones de ensueño que rápidamente se tornaron en pesadilla.

La vida puede dar un giro inesperado en el momento menos esperado. Para Jennifer Barlow, una modelo originaria de Georgia, Estados Unidos, sus vacaciones paradisíacas en las Bahamas se transformaron en una pesadilla inimaginable.

Lo que comenzó como un tiempo de relajación y diversión, pronto se convirtió en una lucha feroz por su propia vida después de ser infectada por una bacteria come carne.

El horror de esta experiencia se reveló cuando Barlow relató su historia a medios locales. "Lo siguiente que sé es que mi rodilla comenzó a burbujear y comencé a tener el mayor dolor que jamás haya sentido", compartió la joven.

A su regreso a casa en Atlanta, la modelo de 33 años notó que algo estaba terriblemente mal en su cuerpo. La infección había avanzado rápidamente, dejándola inconsciente en el suelo de su cocina, donde fue encontrada por su hermano menor. La rápida respuesta de su hermano permitió el llamado a los servicios de emergencia.

Le amputaron la pierna

La emergencia médica no tardó en llevarla a un hospital, donde los médicos diagnosticaron shock séptico. Sin embargo, este fue solo el inicio de una batalla más grande y desafiante.

Tras pasar dos semanas en coma debido a la gravedad de la infección y el ingreso de la bacteria en su torrente sanguíneo, Barlow se sometió a más de 30 cirugías en los tres meses que permaneció en cuidados intensivos. Estos intentos desesperados no lograron detener la bacteria que, implacable, continuó su avance hasta provocar fascitis necrotizante.

Fue entonces cuando Jennifer Barlow, junto con la guía de profesionales de la salud, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: amputarse la pierna completa, con la esperanza de sobrevivir y recuperar su salud. Tras cinco meses en el hospital, la modelo se encuentra en una etapa de recuperación lenta pero constante. Sin embargo, esta batalla no solo ha tenido un alto costo en términos de salud, sino también en lo financiero.

Las facturas médicas acumuladas en este tiempo son una carga demasiado pesada para llevar sola. Con determinación, Jennifer y su familia han lanzado una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe. Su objetivo es reunir los recursos necesarios para cubrir los gastos médicos y de rehabilitación que se han acumulado durante esta difícil travesía.

A pesar de los desafíos abrumadores, Barlow ha decidido compartir su historia a través de las redes sociales. Su objetivo es no solo dar a conocer la lucha que ha enfrentado, sino también inspirar a otros con su resiliencia y valentía. "He sobrevivido encontrando la magia en rendirme completamente a Dios. Y sin mencionar que no podría estar aquí sin mi hermano pequeño que me salvó la vida cuando moría en el suelo de mi cocina", compartió en una publicación en su cuenta de Instagram.

