“Qué peinada”: Dominic respondió a la hija de Petro, tras criticarlo por vender camisetas

El influencer respondió de forma contundente a la hija del presidente.

Dominic Wolf, un influyente creador de contenido alemán, se ha visto envuelto en un escándalo luego de utilizar la camiseta de la Selección Colombia en sus videos. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) solicitó a Wolf retirar los videos en los que aparecía con la camiseta del equipo nacional, argumentando que en las grabaciones se mostraban marcas no oficiales de la Selección.

La respuesta de Wolf a esta solicitud fue sorprendente: el influencer lanzó su propia línea de camisetas alusivas a Colombia, presentando cuatro modelos distintos. Sin embargo, esta acción no estuvo exenta de controversia, ya que muchas personas consideraron que el alemán estaba aprovechándose de la cultura colombiana para sus intereses personales.

Lea también: ¡Le dio infarto! Abuelo de 70 años murió en plena Mirolindo mientras cargaba bultos como cotero

La economista Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, expresó su descontento ante la situación a través de redes sociales. Según Petro, el lanzamiento de las camisetas de Wolf no resalta la cultura colombiana como el influencer asegura, sino que representa una manera de sacar provecho de la identidad del país.

Petro comentó en su cuenta de Instagram: "No me parece que trates de hacer negocio con nuestra identidad. [...] Bienvenida toda persona que ame nuestro país y cultura, pero ayúdenos a mostrar lo bello que es, no se aprovechen de ella".

¿La peinó con su respuesta?

Ante estas críticas, Wolf no tardó en responder, defendiendo su posición. Afirmó que con la venta de sus camisetas estaba creando empleo en Colombia y financiando su fundación que realiza obras sociales en el país. El influencer también señaló que su contenido en redes sociales no solo beneficia a la economía colombiana, sino que llega tanto a la audiencia nacional como internacional.

Wolf se preguntó cómo podría estar "aprovechándose" de Colombia al hablar positivamente del país y promocionar productos que generan impacto económico y social.

“Lo que estoy haciendo con mi emprendimiento de mi marca de ropa @dominicwolf_store es crear empleo en COLOMBIA porque son prendas hechas en COLOMBIA, estoy pagando muchos impuestos en COLOMBIA, con los diseños estoy dejando en alto el nombre de COLOMBIA y además mi marca de ropa ha sido el mayor donador a mi fundación @fundacion_dominic la cual hace obras sociales SOLO en COLOMBIA”, escribió el joven.

Lea también: ¡No se preocupe! Así puede recuperar el dinero transferido a un número equivocado por Nequi

Sin embargo, Andrea Petro continuó su crítica, expresando que no estaba cuestionando las contribuciones de Wolf a Colombia, sino su decisión de lanzar las camisetas después del escándalo y su posterior respuesta a las críticas.

La controversia ha generado un debate en las redes sociales. Mientras algunas voces aplauden la actitud de Wolf y su apoyo a Colombia, otras cuestionan si su acción es una genuina celebración de la cultura colombiana.

“Qué peinada”, “Este man hace mucho más por el país, ustedes q hacen??”, “Si esta vieja vive en españa , se gasta la plata de Colombia en españa , invierte en sus lujos en españa y viene a criticar , que cara tan ancha tienes querida”, “Mi pregunta es, esta tipa que ha hecho por Colombia”, “Cachetada con guante blanco”, comentaron los usuarios.

Más noticias

Taxista acabó con una cruceta incrustada en la cabeza en pelea con conductor, ¡es un milagro!

Esto hizo la Alcaldía con la familia de la niña de 13 años que acabó con su vida en Ibagué

Nela González confiesa que le gustan hombres y mujeres, y que es ‘demisexual’: ¿qué es?