¡Inaudito! Perrita huye de casa para rockear en un concierto de Metallica

Storm, se ha vuelto viral a través de redes, luego de que su presencia fuera capturada por el público.

Durante el 25 de agosto, día en que se desarrolló el show, la perra de los Angeles escapó de su hogar para asistir como invitada especial, a pesar de la boletería agotada. La banda, publicó este suceso a través de redes, ¡Quizás hayas oído que un fan de cuatro patas se unió a nosotros para #M72LA!, escribieron.

Además, mencionaron en la publicación que “A pesar de los informes que dicen lo contrario, nuestra amiga Storm se escapó de su casa adyacente al estadio SoFi y se dirigió sola al concierto".

Junto a esto, Metallica adjuntó una foto de la aventurera cachorra, donde se le veía muy feliz y sentada en un agradable lugar, a la expectativa de todos. En definitiva, fue la invitada sorpresa de la noche.

Aún así, algunas personas empezaron a especular que había sido abandonada en el lugar, por esta razón, los trabajadores del SofiStadium decidieron entregarla al refugio más cercano, Animal Hope and Wellness Foundation, lugar donde podía estar segura mientras sus dueños aparecían.

A través de Facebook, la fundación divulgó los datos de la cachorra. Gracias a la difusión del mensaje, Storm pudo encontrar su camino regreso a casa, pues su dueño se pudo contactar con las personas de la organización sin ánimo de lucro para ir hacia su rescate.

“Después de una noche completa viendo el espectáculo con su #MetallicaFamily, Storm se reunió de manera segura con su familia real al día siguiente", escribió la banda a través de Twitter.

