¡Un vaso de Milo de $17.000! Controversial vídeo genera críticas en redes sociales

Un joven pagó $17.000 por un vaso de Milo, famosa bebida de chocolate, ¿está de acuerdo?

TikTok es una de las plataformas preferidas para recomendar productos, servicios o experiencias, y así estimular la compra por parte de usuarios y posibles clientes. Es allí donde influenciadores aprovechan para dar su opinión sobre platos que degustan en ciertos restaurantes, sean nacionales o internacionales.

En las últimas horas, se ha evidenciado una fuerte controversia por un local en Barranquilla, donde cobran $17.000 por un vaso de Milo, la popular bebida de chocolate de Nestlé. Para algunos, unos precios exorbitantes, pero para otros, una buena estrategia de marketing.

Se trata del restaurante Devoto, ubicado en una exclusiva zona de la capital del Atlántico y donde el creador de contenido, Jose Santiago, @soyjoxter, dio a conocer la insólita venta. A la fecha, el vídeo cuenta con más de 170 mil reproducciones en la red social china.

Entre los comentarios, se puede leer mensajes, tales como:

Al que le parece costoso simplemente es porque no es su público objetivo, el tema de los gastos aceptables es depende de la economía personal", "El problema no es el precio, el problema radica en que el milo es un producto al alcance de todos, ellos no están innovando, pues un sobre cuesta 1k", son algunos de los comentarios que se leen en este video con más de 7 mil 'me gusta'.

“Si logras conseguir un grupo suficiente de personas para originar polémica o popularidad sobre los precios del restaurante, es probable que hayas coronado”, afirmó una usuaria.

Vea aquí, el clip viral:

