Monjitas causaron revuelo tras ir al cine para ver famosa película de terror alusiva a su profesión

En video para TikTok quedaron grabadas dos monjitas, haciendo algo un tanto inusual.

Como es bien sabido, en las redes sociales casi nada se escapa. Sucesos del día a día quedan inmortalizados en los clips que posteriormente son colgados a la web y en transcurso de unas horas ya se convierte en contenido viral. Esto mismo ocurrió con un metraje grabado en una sala de cine de algún municipio de este bello país.

Extrañeza, asombro, incredulidad y hasta risas. El par de monjas se puso en el centro de atención en plena sede de Cine Colombia. En las imágenes se ve el tablero de funciones en una de las taquillas. La atención se enfoca en el anuncio de 'La Monja 2' en la cartelera, pero luego se dirige hacia la fila de personas que esperan su turno, y es ahí donde la sorpresa se hace presente: un par de monjas también están en la fila, listas para ver la película de terror.

Este inesperado encuentro ha generado una ola de humor en las redes sociales, con usuarios opinando de manera jocosa frases como "Llegaron con cosplay", "Fueron a apoyar a la parcera" y "Su evento canónico". Otros, prefirieron asumir, que las señoras no tienen conocimiento del tipo de contenido que están por ver, sin embargo, algunos argumentan, que de los gustos está el placer, "qué pasa que sean monjas, eso no las convierte en malas personas, seguramente les dio curiosidad", "apuesto que no tienen ni idea de qué se trata, se van a llevar una terrible sorpresa", se lee en redes.

'La Monja 2' es la última entrega de la saga de terror basada en el universo cinematográfico de 'El Conjuro'. La película se estrenó recientemente y ha sido bien recibida en todo el mundo, demostrando una vez más la capacidad de Warner Bros para cautivar y asustar a su audiencia. Los fanáticos de la saga de los Warren han seguido con entusiasmo esta nueva entrega, que promete mantenerlos al borde de sus asientos.

¿Usted qué opina?

