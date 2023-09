Marilyn Manson tendrá que cumplir su sentencia por acto repulsivo hacía una mujer.

El cantante de talla mundial es reconocido no solo por sus éxitos musicales, premios y nominaciones, sino también por su excéntrica conducta. Aunque ha estado inmerso en varios escándalos, recientemente fue sentenciado por un incidente que ocurrió en un concierto en Nueva Hampshire en 2019.

El artista de 54 años fue aprehendido por dos acusaciones de agresión, hecho denunciado por una camarógrafa, quién señala que el 19 de agosto del año 2019 en el Bank of New Hampshire Pavilion en Gilford, fue atacada por el intérprete de The Beautiful People.

Manson fue multado con más de 1400 dólares. Hizo un acuerdo con los fiscales que le permitió no disputar el cargo de sonarse la nariz sobre la mujer, mientras que la acusación de haberle escupido fue desestimada por el ente acusador. Adicional a la sanción económica, se le exige mantenerse libre de arrestos y notificar a las autoridades si tiene eventos en Nueva Hampshire durante los próximos dos años.

Conozca de qué se le acusa

Según versiones oficiales, el músico se acercó a la camarógrafa Susan Fountain y sin pensarlo, le escupió lo que describen como una “gran flema” sobre las manos de la mujer, manchándolas por completo.

Cómo si fuera poco, procedió a sonar sus mocos en los brazos de la mujer, quien describió el hecho en un comunicado como “la cosa más repugnante que un ser humano podría haber hecho”.

Esta acusación se añade a la extensa lista de una serie de controversias y denuncias que involucran al cantante desde hace unas décadas, dentro de las que se encuentran abuso sexual y físico.Aunque algunas fueron desmentidas, otras tantas siguen en proceso.

Se está a la espera de cómo sigue desarrollándose este bochornoso e indignante hecho.





