El actor Sebastián Martínez habló "pestes" de ciudad de Colombia y le cayeron encima

El reconocido actor paisa dio su opinión sobre la contaminación ambiental en Bogotá y casi lo sacrifican

Querido por muchos, no muy apreciado por otros, Sebastián Martínez se ha abierto paso en el mundo de la televisión colombiana a pasos agigantados. Con su destacada participación en las cómicas novelas "Pa' Quererte" y "Hasta que la pata nos separe", tiene ahora gran cantidad de seguidores y fans, quienes a diario lo felicitan por su familia y logros personales.

Sin embargo, en una reciente publicación se atrevió a a hablar sobre la contaminación ambiental derivada de la irresponsabilidad del ser humano. En esta ocasión, se refirió a la ciudad de Bogotá, la más poblada de Colombia y con mayor reconocimiento por las posibilidades que brinda. No obstante, Martínez enfatizó en la falta de cultura ciudadana que se vio reflejada tras encontrar en un parque de La Capital, muchos desechos de plásticos y envases de comidas rápidas.

Ante esto se cuestionó: "¿Soy yo o todos se están dado cuenta del estado de Bogotá, la ciudad de la porquería, tiene basura por todos lados, en las calles, ¡qué horror!". Como era de esperarse, algunas personas no le hallaron la razón y le contestaron con dos piedras en la mano y hasta lo echaron, "Qué malas palabras para hablar de una ciudad que nos ha dado todo. El problema existe claro: ¿Qué estamos haciendo para ayudar a solucionarlo?", "Bien pueda devolverse a su perfecta ciudad. Si tiene medios cambie de residencia", "Todos critican qué la ciudad está sucia, pero hacen poco por ayudar, a cambio de quejas emprendan campañas, ayuden. los habitantes de calle rompen las bolsas y las empresas de aseo no dan a basto", estos son algunos comentarios que se leen en la web.



Pero, por otro lado, están los cibernautas que sí comparten la misma apreciación que él, "Te apoyo totalmente. Bogotá está hecha un basurero por donde se mire. Las personas que reciclan pasan y tiran la basura buscando lo que les pueda servir, la gente de los edificios donde no hay porteros, sacan las bolsas de basura a la hora que no es, eso ayuda a que la basura ruede por todos lados. He visto que mucha gente no usa las papeleras que hay disponibles en la calle. Mejor dicho...se fue al garete esta ciudad, empezando por la carrera 7a".

Aunque el famoso no acostumbra colgar en sus redes contenido de este tipo, esta vez causó polémica en quienes no aceptan sus palabras "ofensivas" frente a su territorio. ¿Usted qué opina?