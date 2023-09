"Acaba de morir" Cantante colombiano se enteró de la muerte de su padre en plena tarima

Aunque la muerte es lo único seguro de la vida, cuando llega por lo general causa sorpresa. Pero, este caso pareció ser todo lo contrario.

“Se acaba de morir el viejito” dijo el cantante de música popular, Luis Alfonso, en plena tarima de los premios Mi Gente 2023, el cual se llevó a cabo el pasado 27 de septiembre en la ciudad de Bogotá.

La jornada en la que se reconocen a los cantantes más destacados del país, venía desarrollándose con normalidad, cuando el artista antioqueño, quien se ha abierto lugar en el mundo del género del despecho, reconocido por canciones como El precio de tu error, La Ex, No me haces falta, Así o más claro y sus colaboraciones con Pipe Bueno y Pasabordo. anunció con bastante naturalidad que su padre había fallecido pocos minutos atrás y que le avisaron a través de una llamada telefónica.

Mientras recibía su premio meritorio a Mejor cantante regional masculino, dio a conocer la noticia a todos sus amigos y seguidores. El público quedó atónito al escuchar estas palabras, pero más sorprendidos quedaron con la calma que transmitió el cantante en ese momento, "Yo les dije: 'Muchachos, estamos es aquí con el amor a la música' (...) hoy le dedico este premio a mi viejo, allá en el cielo", expresó.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Quienes han visto el video comentaron algo aterrados la intención del músico de quedarse en el evento y no acudir inmediatamente al llamado de sus familiares, "a estos llamados artistas, la plata y la fama, los lleva a ser personas frías y sin corazón. De verdad q da tristeza está gente, y de amor a la familia y o seres queridos, no tienen nada. Sólo Amor al dinero", mientras que en las redes se leen también opiniones a favor de la reacción de Alfonso, "Comprometido con lo suyo. Se que duele claro, pero él no podía ir a hacer nada, todos sabemos que no lo entregan de una vez si acaso al otro día entonces tenía que acabar".

