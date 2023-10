Una anecdótica historia está circulando por internet, en especial por la red social de TikTok

El influencer Andy Torpoco colgó en su perfil un video en el que una mujer confiesa lo 'peor que le ha pasado en la vida' dejando a los usuarios de la red, muy sorprendidos por la incómoda coincidencia que vivió.

En la actualidad es bastante usual que más cantidad de personas busquen en Onlyfans una jugosa oportunidad de empleo, ya que es la venta de contenido sexual el negocio de estos tiempos. Muchos internautas han incursionado en este mundo del modelaje webcam con la expectativa de darse a conocer y ganar suscriptores.

Sin embargo, una joven vivió desagradable experiencia con un cliente en especial, del cual ella no conocía el rostro ni él el de ella. Según cuenta, era su mejor cliente y mantenían el contacto casi a diario. Ella, por su lado, le había mostrado su cuerpo en varios shows, pero nunca se imaginó a quién le estaba exhibiendo sus partes.

Narró que el sujeto le daba considerables sumas de dinero, por lo cual ella lo tenía en cuenta como una ficha clave que debía conservar. Así que un día, el hombre tomó la iniciativa de proponerle que se vieran personalmente, idea que a la protagonista de esta historia no le pareció descabellada.

En el encuentro, se dio cuenta que el usuario que arribó al punto de a cita era nada más y nada menos que su padre. Ella, un tanto impactada, prefirió no dejarse ver y dejarlo plantado para evitar que él se diera cuenta de lo que estaba pasando. “Él nunca supo, yo llegué al lugar y lo vi de lejos, entonces me fui sin que se diera cuenta (...) Yo nunca me imaginé que mi suscriptor más amplio y fiel era mi padre, entonces yo le escribí un mensaje por la aplicación preguntando cómo estaba vestido y me dio las descripciones de cómo estaba mi papá”, relató.

Como era de esperarse, los internautas no dudaron en comentar, “Qué pequeño es el mundo”, “Dios mío. Cómo es posible este suceso”, “Excelente página, une a las familias”, “Bueno, después de esto ya se enteró". Opiniones como estas se leen en la web.

