"La moto la pago yo" Mujer le pegó tremenda humillada a su esposo y a la amante

Otro caso de 'Luis, baje esa p*** del carro', pero esta vez era de una moto

Aunque la situación ocurrió el año pasado, al parecer, en la ciudad de Bogotá; por estos días se ha vuelto popular de nuevo en redes sociales.

Últimamente son más recurrentes los casos de mujeres que encuentran a sus parejas siendo infieles. Lo más curioso, es que siempre hay alguien que capta estos acalorados momentos y los difunde en las diferentes plataformas desatando polémica y toda una ola de burlas hacia los implicados.

En esta ocasión, un hombre llevaba a una jovencita de parrillera en su motocicleta, con tan mala suerte, que su esposa lo pilló. Presuntamente, la joven era su amante y él la transportaba en el vehículo que la engañada mujer estaba pagando.

En el clip se logra ver que muy indignada le pide a la 'otra' que le devuelva su casco, ante esto, la joven no se apresura a entregárselo, lo cual le desata el enojo a la señora, quien le lanza varias patadas mientras le grita "¡Que me lo entregue, páseme el casco o se lo quito!". Por su parte, el sujeto con un actitud inicialmente pasiva trata de manejar la calma y controlar a la enojada mujer, pero al notar que ella quiere agredirlos, intenta responderle de manera brusca. "No le vaya a pegar a ella, porque si no aquí toca matarlo también", gritó una espectadora quien le vio la intención al hombre de 'alzarle la mano'.

La gente le gritaba en repetidas ocasiones que ni pensara en golpearla porque de lo contrario, más de uno estaba dispuesto a defenderla. Aunque no se conoce como finaliza el video, muchas personas se atrevieron a dejar sus comentarios al respecto, unos resaltando la buena voluntad de la comunidad de respaldarla frente a una posible agresión, otros burlándose del 'show' y algunos pocos, reflexionando sobre la importancia de solucionar los conflictos pasionales en privado y no a la luz pública. ¿Usted qué opina?