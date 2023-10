¡Desesperada! Reclutadora de personal lloró porque nadie va a las entrevistas de trabajo

La joven no pudo contener el desespero, ¡nadie se presenta a las entrevistas!

Un emotivo video viral ha revelado la angustia y la impotencia de una reclutadora de personal en Tijuana, Baja California. Adriana, madre y trabajadora freelance, se encuentra al borde del colapso debido a la irresponsabilidad de los solicitantes de empleo que simplemente no asisten a las entrevistas de trabajo.

El desgarrador testimonio de Adriana Tijuana expone un problema cada vez más común en el ámbito laboral, y ha generado una ola de simpatía y apoyo en las redes sociales.

El video de su desespero

La situación que llevó a esta madre de familia a su límite es desconcertante. Adriana, una reclutadora de personal dedicada, compartió su desesperación en un video que se ha vuelto viral.

En las imágenes, Adriana revela que trabaja desde casa y depende de la eficiencia de su trabajo para mantener a su familia. Sin embargo, se enfrenta a un dilema cada vez más frustrante: la creciente irresponsabilidad de los candidatos a las entrevistas de trabajo.

"Es un martirio trabajar reclutando gente, de verdad. Cada día está peor la gente, súper irresponsables, no llegan", lamenta.

Adriana había programado cuatro entrevistas laborales, pero ningún candidato se presentó a ninguna de ellas. "Todos confirmaron y todo, y hoy no llegaron, ni uno, ni dos, no llegó ninguno. Estoy incrédula es la palabra, harta y asqueada es otra, no puedo creerlo", expresó con lágrimas en los ojos.

Lo que más preocupa a esta madre soltera es que su trabajo como reclutadora depende de la incorporación de candidatos seleccionados a las empresas. La ausencia de los candidatos en las entrevistas afecta no solo su ingreso, sino también la reputación de su trabajo.

El video de Adriana se ha propagado rápidamente en las redes sociales, acumulando 1.4 millones de reproducciones y más de 65,000 "me gusta". La comunidad en línea ha mostrado su solidaridad con la angustia de Adriana y ha destacado la necesidad de promover una mayor responsabilidad y compromiso entre los solicitantes de empleo.