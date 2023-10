Una joven mexicana rompe su silencio en un video viral, confesando entre lágrimas que le resulta imposible ser fiel, a pesar de amar intensamente. La revelación desata una controversia en las redes sociales, donde se debate sobre la fidelidad.

En un video publicado en sus redes sociales, la joven, visiblemente afectada, confiesa: “Lloro porque nunca he podido ser fiel, a pesar de amar con todo mi corazón”. Sin embargo, en la misma publicación al deslizar la imagen aparece otra foto de ella con una amplia sonrisa y el mensaje: “relación abierta”.

La sinceridad de la joven ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales. Algunos usuarios aplauden su honestidad y sugieren que podría considerar la poligamia o el poliamor como alternativas. Otros, sin embargo, critican su actitud y argumentan que cuando se ama con todo el corazón, no se es infiel.

Las relaciones de pareja son un desafío para muchos y la fidelidad es un aspecto que puede variar de una persona a otra. Algunas personas pueden encontrar fácil ser fieles, mientras que otras pueden luchar con ello. Lo más importante es la honestidad y la comunicación abierta en cualquier relación.

Esta noticia pone de manifiesto la diversidad de opiniones y perspectivas sobre la fidelidad y las relaciones de pareja en la sociedad actual. Cada individuo tiene su propio camino y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Comentarios como “Haces bien, la monogamia no es para todos, y ser honesta con tus parejas habla muy bien de tus valores”, “Cuando amas con todo tu corazón, no eres infiel. No se pueden justificar esas acciones y hacerse la sufrida”, “Hoy en día para todo lo malo hay una excusa”, “Engañar no es un error, es una decisión”, inundaron la sección de comentarios.