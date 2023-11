"Creo en Satanás, deben respetarlo" Auxiliar de policía dice que es satánico: enterpuso tutela

Luego de que se conociera que el policía auxiliar de Bucaramanga, Andrés Camilo Parales Rueda, de 20 años, emprendió una 'batalla' jurídica pidiendo que se le respeten sus creencias en el satanismo, la Policía se pronunció al respecto.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, se pronunció ante el caso de Andrés Camilo Parales Rueda, de 20 años, quien presentó acciones de tutela pidiendo que dentro de la institución se le respeten los derechos fundamentes al libre desarrollo de la personalidad y a la religión satánica que dice profesar.

"Durante el proceso de selección e incorporación se les dieron a conocer los requisitos y reglamentos establecidos por la institución mediante Resolución N 01086 del 29 de abril del 2022", afirmó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, a través de un comunicado de prensa.

Para la institución, en este caso no se han vulnerado los derechos del joven de 20 años, quien asegura no lo dejan expresarse libremente por tener el cabello largo.

"La Policía Nacional como garante de los derechos fundamentales, no ha vulnerado de ninguna forma el debido proceso expuesto por el señor auxiliar; mediante el derecho constitucional de tutela, que en primera instancia falló a favor de la Policía Nacional", puntualizó.

Puede leer: ¡Se golpean la cara con un martillo! Este es el nuevo y peligroso reto de TikTok

¿Qué dice el joven?

Desde los 15 años pertenece a la Iglesia Satánica Lavey, la cual, según el libro adorado dentro de esta congregación, no permite que sus miembros se corten el cabello por orden de los demás como un acto de rebeldía.

Dentro de la Policía, a Andrés Camilo Parales Rueda le han querido obligar a cortarse su cabello como uno los requisitos de la misma institución, pese a que, según sus abogados, se le está vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

"Siempre ha tenido el cabello largo. Cuando entró a la policía empezó a tener problemas por eso. En un Consultorio Jurídico en Bucaramanga le redactaron una tutela. En Bogotá le ayudaron finalmente y en fallo de segunda instancia se resolvió le vulnerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad", puntualizó su abogado Nicolás Calderón.

Además: ¡Insólita historia de amor! Encontró a un desconocido durmiendo en su sala y tiempo después se casaron

Para la defensa, no solo se le está vulnerando ese derecho, sino que también la libre elección de culto al pertenecer al satanismo y no respetar que en la Iglesia no se le permite cortar el cabello por orden de terceros.

"Lo del satanismo lo tiene muy interiorizado. Tiene un libro sobre satanismo (...) Recibió trato discriminatorio por su cabello y acudió a una acción de tutela. Recibía comentarios malos e incluso asegura que lo alcanzaron a amenazar", afirmó el abogado.