Casi matan a depravado que vendía fotos de niñas sin ropa en pueblo colombiano

Residentes del sector se llenaron de indignación y lincharon casi a muerte al hombre de 26 años, a quien le encontraron fotos de niñas desnudas.

Un hombre fue arrestado tras ser agredido por la comunidad del municipio de Soacha por presuntamente vender contenido multimedia de niñas desnudas.

De acuerdo con el testimonio de una menor de nueve años, el sujeto, había estado capturando imágenes de ella y otras compañeritas durante varios meses.

Según informó Blu Radio, este terrible incidente salió a la luz cuando el implicado olvidó su celular cargando en una vivienda del sector, lo que llevó a que los vecinos descubrieran imágenes alarmantes de menores desnudos.

La indignación provocada por este incidente hizo que la comunidad lo buscará para lincharlo, pese al odio social, no terminó en violencia. Pese a la evidencia, no tenía orden de captura por no haberlo encontrado en flagrancia.

En cuanto a la víctima, fueron trasladadas a un centro asistencial para evaluar su estado de salud. Las autoridades han confirmado que, el artículo 218 del Código Penal establece penas de prisión severas, que van desde 10 hasta 20 años, para quienes produzcan, distribuyan o posean material pornográfico que incluya a menores de edad.