Con video, cliente mostró que le salió un gusano la pizza del restaurante de James Rodríguez

Un cliente del restaurante 'Arrogante', propiedad del reconocido futbolista James Rodríguez, generó revuelo al compartir un video en el que muestra la presencia de un gusano en la pizza que estaba consumiendo en el establecimiento. La denuncia se ha vuelto viral en la red social X, generando una ola de comentarios y críticas.

La historia, compartida a través de la cuenta de un usuario en X, relata cómo la experiencia gastronómica pasó de ser positiva a un desagrado total al descubrir el asqueroso hallazgo. El restaurante, ubicado en Bogotá y especializado en comida italiana, ha sido señalado por la presencia del gusano en uno de sus platos.

Lea también: Comunidad linchó a hombre que vendía fotos de menores desnudas en Soacha

En el post, el cliente menciona que todo transcurría normalmente hasta llegar al cuarto paso de la 'Experiencia Arrogante', un menú especial donde se sirven los platos más destacados del establecimiento. Fue en este momento cuando el cliente y su acompañante notaron movimientos extraños en la pizza, percatándose de la presencia del gusano.

La reacción del cliente fue mesurada, explicando que comprende que todos pueden cometer errores, pero la experiencia pasó de ser calificada con un 10 a un 0. Aunque no se generó un escándalo en el lugar, el cliente compartió su experiencia a través de las redes sociales, evidenciando la presencia del gusano en la pizza.

Storytime de cómo el día de hoy me salió un gusano en la pizza del restaurante de @jamesdrodriguez llamado “Arrogante” en Bogotá 🐛 pic.twitter.com/hYtR1Pk2fe

Lea también: Show de celos extremo: mujer atropella a su novio por irse a tomar cervezas

Los comentarios en la publicación se dividen entre la indignación por la falta de higiene y bromas sobre la situación, sugiriendo que el gusano podría considerarse "proteína extra" en el plato. Este incidente ha puesto en el ojo del huracán al restaurante 'Arrogante' y a James Rodríguez como propietario, generando un debate sobre los estándares de calidad en este establecimiento recientemente inaugurado.

Iniciamos con un “carpaccio di pulpo” la verdad no soy fan del pulpo no sé si es porque mi paladar de pobre aún no lo asimila pero estuvo súper delicioso. 🤌🏾



Pero todo cambió cuando al 4 paso de la experiencia nos traen la pizza de la casa, que por cierto estaba rica en el…